FKB'den Emlak Katılım'ın devir başvurusuna ilişkin açıklama

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Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın iki şirketi bünyesine katmaya yönelik girişimi, tasarruf finansman sektöründe yeni bir yapılanmayı gündeme getirdi. Finansal Kurumlar Birliği, söz konusu işlemin sektörün finansal sistemdeki konumunu pekiştireceğini vurgularken büyümenin sürdürülebilirliği için sermaye yapısı, etkin denetim ve müşteri güveninin önemine dikkat çekti.

Finansal Kurumlar Birliği, Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın Katılımevim Tasarruf Finansman ve Birevim Tasarruf Finansman’ı devralmasına ilişkin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Birlik, tasarruf finansman sektörünün son yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetim ve denetimi altında önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Bu süreçte kurumsallaşma, sermaye yapısı, risk yönetimi, şeffaflık ve müşteri haklarının korunması alanlarında ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

FKB, devir işleminin sektörün kurumsallaşması, güven yapısının güçlenmesi ve finansal sistem içerisindeki yerinin pekişmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Ali Emre Ballı: Sektörde güven ve kurumsal standartlar güçlenecek

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın Katılımevim ve Birevim’i bünyesine katmasını sektörün kurumsal yapısını güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendirdi.

Tasarruf finansman modelinin yalnızca konut veya araç edinimine yönelik bir finansman yöntemi olmaktan çıktığını belirten Ballı, genişleyen müşteri tabanı, büyüyen bilanço ve artan ürün çeşitliliğine dikkat çekti.

Ballı, sektörün önümüzdeki dönemde yalnızca büyümeye değil, bu büyümenin güven, şeffaflık ve güçlü kurumsal standartlarla desteklenmesine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Tasarruf finansman sektörünün aktif büyüklüğü 501 milyar TL'ye çıktı

Sektörün geleceğinin yalnızca işlem hacmi veya aktif büyüklük üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ballı, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasının ve finansmana erişimin çeşitlendirilmesinin önemine işaret etti.

FKB'nin açıkladığı 2026 yılı ilk yarı verileri, tasarruf finansman sektöründeki büyümenin boyutunu ortaya koydu.

Sektörün aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 501 milyar TL'ye yükseldi. Müşteri sayısı ise 1,5 milyonu aştı.

Konut, taşıt ve iş yeri ediniminde tasarrufa dayalı finansman modeline yönelik artan talep, sektörün finansal sistem içerisindeki ağırlığını artırmayı sürdürdü.

Yeni dönemde sermaye yapısı ve müşteri güveni öne çıkacak

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, tasarruf finansman sektörünün sürdürülebilirliği için güçlü sermaye yapısı, etkin denetim, sağlıklı likidite yönetimi ve müşteri güveninin korunmasının belirleyici olduğunu ifade etti.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte güçlendiği bir yapının önemine değinen Ballı, rekabetin hizmet kalitesini ve kurumsal standartları yükseltmesinin sektörün güvenilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

FKB'ye göre önümüzdeki dönemde sektörün temel gündemini büyümenin yanı sıra güvenin korunması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve müşteri odaklı hizmet standartlarının yükseltilmesi oluşturacak.