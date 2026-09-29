Fon soruşturmasına Fitch yorumu: Sistemik risk beklenmiyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de gündemin odağındaki fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Winslow, soruşturmanın ekonomi ve ülkenin kredi notu üzerindeki olası etkilerine ilişkin beklentilerini paylaştı.

CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan Winslow, fon soruşturmasının negatif bir gelişme olduğunu ancak bunun genel ekonomik görünüm veya kredi notu üzerinde doğrudan bir baskı oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Soruşturmanın ekonomide dolarizasyon riskini artırdığına ilişkin bir işaret görmediklerini belirten Winslow, sistemik bir risk de öngörmediklerini kaydetti.

Kamu finansmanını yakından takip ettiklerini ifade eden Winslow, hükümetin bu süreçte gerekli adımları atacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye dış şoklara karşı dirençli

Türkiye'nin dış şoklar karşısındaki dayanıklılığına da değinen Winslow, rezervlerdeki toparlanmanın ülkenin olası şoklara karşı pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti. Mevcut rezerv seviyelerinin yeterli olduğunu ifade eden Winslow, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'nin kredi notunda ani bir değişiklik beklemediklerini söyledi.

Fitch, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korumuştu.

Enflasyon ve kur beklentileri

Winslow, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini beklediklerini açıkladı. Merkez Bankasının sıkı para politikasını sürdüreceğini öngören Winslow, yıl sonuna doğru 150 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceğini ifade etti.

Dolar/TL'de kademeli reel değerlenmenin devam edeceği tahmininde bulunan Winslow, yıl sonu kur beklentilerinin 51 lira, 2027 sonu tahminlerinin ise 60 lira olduğunu bildirdi.

2028'in başlarında olası bir seçimin ekonomi politikaları üzerindeki etkilerine de değinen Winslow, bu süreçte para politikasında destekleyici adımlar atılabileceğini ve kredi koşullarında gevşeme görülebileceğini söyledi.

Fitch'in 2026 yılı Türkiye büyüme tahmininin yüzde 3,8 olduğunu belirten Winslow, 2027'nin ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini, yılın ilerleyen dönemlerinde ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla büyümenin yüzde 4,3'e ulaşabileceğini öngördü.