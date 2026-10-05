Fotoğrafla başladı, ticareti değiştirdi: Instagram'ın 16 yıllık ekonomisi

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Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirilen Instagram, 6 Ekim 2010'da fotoğraf paylaşım uygulaması olarak kullanıma sunuldu. 2012'de yaklaşık 1 milyar dolara Facebook tarafından satın alınan platform, bugün 3 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcısıyla küresel dijital ekonominin en güçlü aktörlerinden biri haline geldi.

Görünürlük ekonomik değere dönüştü

Instagram'ın büyümesi, sosyal medyada yeni bir ekonomik modelin de önünü açtı. Takipçi sayısı, etkileşim ve görünürlük ekonomik değer kazanırken, influencer'lar markalar için önemli bir pazarlama kanalına dönüştü.

Instagram Shop ve uygulama içi alışveriş özellikleriyle platform, işletmeler ve girişimciler için de önemli bir satış alanı haline geldi. Özellikle moda, gastronomi, güzellik, seyahat ve fitness gibi sektörlerde reklam ile gündelik yaşam arasındaki sınır giderek silikleşti.

3 milyar kullanıcının dikkati ekonominin merkezinde

Queen Mary Üniversitesi Dijital Ekonomi ve Kültür Profesörü Yasmin Ibrahim'e göre Instagram ekonomisinin temelinde kullanıcıların dikkati ve görünürlüğü bulunuyor. Platformda geçirilen süre ve içeriklerle kurulan etkileşim ticari değere dönüşüyor.

Ibrahim, bu dönüşümü "Instagram'da yalnızca ürünleri değil, başkalarının hayatlarını, deneyimlerini ve hayal edilen olasılıklarını da tüketiyoruz" sözleriyle özetliyor.

16 yılın sonunda Instagram, bir fotoğraf uygulamasından insanların dikkatinin, görünürlüğünün ve günlük hayatının ekonomik değer ürettiği 3 milyardan fazla kullanıcılı küresel bir pazara dönüştü.