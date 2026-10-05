VERİLER GELDİ! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı... Enflasyon düştü mü, yükseldi mi?
Milyonlar eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu bugün verileri geçti. Herkes verilere odaklanırken peş peşe "Enflasyon düştü mü, yükseldi mi" sorusu geliyor.
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Milyonları ilgilendiren veri bugün açıklandı. Tüm gözler TÜİK'e çevrilmiş durumdadı ve enflasyonun düşüp düşmediği merak ediliyordu. Vatandaşlar şimdi verilerin nasıl geldiğini merak ediyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE oranlarını bugün saat 10.00'da ilan etti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,38 arttı, aylık %2,07 arttı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,73 arttı, aylık %1,84 arttı.
Kaynak: HABER MERKEZİ