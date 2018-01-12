Fuar desteklerine yeni düzenleme

12 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)-Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu, sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların desteklenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yaptı.

Fuarların tanıtımı için yurt dışında ve yurt içinde verilen destekler dolardan, TL’ye dönüştürüldü. Dönüşümle birlikte verilen destek miktarı da azalmış oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması şartı korundu.

Kararda, son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde yabancı ziyaretçi sayısının en az bin 500 olması, yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçi sayısının en az yüzde 5’i kadar olması, en az yüzde 5’i yabancı olmak üzere toplam katılımcı sayısının en az 300 olması hükme bağlandı. Kararın eski halinde bu şartların son fuarda karşılanması gerektiği öngörülüyordu.

Fuarın yurt dışında tanıtımı için yüzde 75’ini karşılamak üzere 150 bin dolara kadar verilen destek TL’ye çevrilirken, miktarı da 525 bin lira olarak belirlendi. 525 bin liranın 12 Ocak tarihli kurlara göre değeri 110 bin dolar civarında. Fuarın yurt içinde tanıtımı için daha önce 50 bin dolar olarak verilen destek miktarı 175 bin lira olarak tespit edildi. Bunun döviz cinsinden karşılığı ise 36 bin dolar.

Karala birlikte fuar desteklerinin üst limitin artışları da otomatiğe bağlandı. Buna göre üst limit her takvim yılında (TÜFE+YİÜFE )/2 oranında güncellenecek.