Gayrimenkul sektörü yeni teşvik istiyor

17 Nisan 2018

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, sektörü hareketlendirmek için bir dizi teşvik talepleri olduğunu söyledi.

GYODER tarafından düzenlenen 16. Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Yetgin, konutta tek KDV oranı uygulanması, tapu harcı indirimi, konut kredi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı şartının 300,000 dolara çekilmesi gibi taleplere işaret etti. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili teşvik paketinin de bir an evvel çıkarılması gerektiğini söyleyen Yetgin, sektörün finansman çeşitlendirmesini de bir an evvel hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

"Kurlardaki artış fazla etkilemedi"

Yerli inşaat malzemeleri kullandıkları için dövizdeki artıştan çok fazla etkilenmediklerini belirten Yetgin, şöyle konuştu: "Sektörün girdilerine baktığımızda yüzde 80'e yakın yerli malı kullanıyoruz, umuyoruz bu oran yüzde 100'e çıkar. O manada döviz artışlarını çok fazla etkilediğini söyleyemeyiz. Ama demir, çimento ve diğer bazı kalemlerdeki fiyat artışının maliyet baskısı yarattığı aşikar. Biz bunu aylardır sektörel anlamda baskılayıp, tölere ediyoruz, kar marjları düşüyor. Herkesin fedakarlık yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Biz geliştiricilerde elimizden geleni yapıyoruz ama ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde bir miktar artması kaçınılmaz olacaktır."

Sektörün talepleri:



Konut faiz oranları düşürülmeli



Konut kredi faizleri gelir vergisi matrahından indirilmeli



Yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesinde uygulanan yatırım alt sınırı 300,000 dolara indirilmeli



Finansman çeşitliliği artırılmalı



İstanbul Finans Merkezi ile ilgili teşvik paketi bir an önce yasalaşması ve dünyaya tanıtılmalı.