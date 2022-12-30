GAZBİR Başkanı Arslan, doğal gaz ithalat faturasında 7 milyar dolar düşüş öngörüyor

GAZBİR Başkanı Arslan, bu yıl doğal gaz tüketiminde yaşanan düşüş ve bunun sektöre etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yıl başında hesaplanan tüketim tahminlerinin yıl sonuna doğru çeşitli etkenler yüzünden değişebileceğini dile getiren Arslan, yılın ilk aylarında başta konutlar olmak üzere sanayi ve santrallerde yüksek tüketim değerlerine ulaşılmasıyla 2022 için yaklaşık 60 milyar metreküplük tüketim tahmini yapıldığını anımsattı.

Arslan, yıl sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle konutlarda talebin düşmesi, sanayi ve elektrik santrallerinin de alternatif kaynaklara yönelmesiyle doğal gaz tüketiminin tahminlerin altında kaldığını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının konut tüketimini belirgin şekilde etkilediğine işaret eden Arslan, "Alternatif enerji kaynaklarının küresel gaz fiyatlarından dolayı avantajlı duruma gelmesi sebebiyle de sanayi tesislerinin doğal gaz tüketimi azaldı." diye konuştu.

Arslan, bu yıl doğal gaz tüketiminin bir önceki yıla kıyasla daha düşük olacağını düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin toplam enerji ithalat faturası bu yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 81 milyar dolara ulaştı. Bu faturanın geçtiğimiz yıllara kıyasla bu seviyeye ulaşmasındaki en büyük etkenlere, pandemi sonrası başlayan küresel enerji krizi ve Rusya-Ukrayna Savaşı diyebiliriz. Bu kriz sonucu emtia fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturasının 60 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmekteydi. Bu yıl doğal gaz talebinin düşmesiyle ithalat faturasının yaklaşık 53 milyar dolar seviyesine gerileyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"2023'te 100-110 yerleşim yerine daha gaz ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bu yıl doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından mevcut ve genişleme bölgelerine yaklaşık 12 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl, 64 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanırken, önümüzdeki bir kaç haftalık süreçte yaklaşık 40 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı götürmeyi hedefliyoruz. 2023'te de dağıtım şirketleri olarak, bu yıl olduğu gibi yaklaşık 2022 fiyat endeksiyle 12 milyar liralık yatırım ile yaklaşık 100-110 yerleşim yerine daha doğal gazı ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yıl sonu itibarıyla toplam 850 yerleşim yerinde vatandaşların evinin önünde doğal gaz hazır hale gelecektir."

Arslan, doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğunun gelecek yıl sonu itibarıyla 190 bin kilometreyi aşacağını ve Türkiye'nin, Avrupa'nın en uzun beşinci şebekesine sahip ülke olacağını dile getirdi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 82'sine doğal gaz ulaştırıldığını belirten Arslan, "Ulaşılan nüfus 70 milyonun üzerindedir. Aktif doğal gaz kullanıcı sayısı 59 milyon civarındadır. 2023-26 yıllarında yapılacak yatırımlarla ulaşılan nüfusun 3,4 milyon artarak 73 milyonun üzerine çıkartılması planlanmaktadır. Bu sayede aynı dönemde aktif doğal gaz kullanıcı sayısının 7,5 milyon artışla 66 milyona ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.