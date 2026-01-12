Gaziantep’te girişimcilik ve melek yatırımcılıkta yeni sayfa

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu’nun (GGK) organizasyonuyla GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede; Gaziantep’in girişimcilik ekosistemi, melek yatırımcılık potansiyeli ve Türkiye’de girişimciliğin geleceği kapsamlı biçimde ele alındı. Etkinlik, kentin üretim gücünü teknoloji ve sermayeyle buluşturan bir platform sundu.

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, kısa adı GAMED olan Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneği’nin lansmanı oldu. Dernekle birlikte melek yatırımcılığın şehirde kurumsal bir yapıya kavuştuğu yeni dönem resmen başladı.

Fikir-sermaye-tecrübe buluşması

Açılışta konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, zirvenin bir etkinliğin ötesinde kültür inşa ettiğini vurguladı. Yıldırım, Gaziantep’in risk almaktan çekinmeyen girişimci ruhunun kenti güçlü kıldığını belirterek, fikir-sermaye-tecrübe buluşmasının sürdürülebilir işlere dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep’in güçlü sermayesi ve sanayi tecrübesi

TOBB Gaziantep GGK İcra Komitesi Başkanı Abdulkadir Koçer ise zirvenin stratejik bir vizyonu temsil ettiğini ifade etti. Koçer, Gaziantep’in güçlü sermaye ve sanayi tecrübesini katma değeri yüksek, teknoloji ve üretim odaklı girişimlerle buluşturmayı; Gaziantepli melek yatırımcıları ulusal ekosistemin görünür ve belirleyici aktörleri hâline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sürdürülebilir büyüme vurgusu

Zirve, iki panelle devam etti. “Gaziantep’in Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık Potansiyeli” başlıklı panelde; sanayi gücü ile girişimcilik arasındaki sinerji ve bölgesel kalkınmada melek yatırımcılığın rolü tartışıldı.

“Girişim Ekosistemini Neler Bekliyor?” panelinde ise Türkiye ve dünyadaki güncel yatırım trendleri ile geleceğe dönük fırsatlar ele alındı.

GAMED’in yol haritası paylaşıldı

Etkinlik kapsamında Abdulkadir Koçer tarafından GAMED’in kuruluş amacı, hedefleri ve Gaziantep girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkılara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Derneğin, girişimci-yatırımcı eşleşmelerini hızlandırarak şehirde katma değerli girişimlerin artmasına ivme kazandırması hedefleniyor.