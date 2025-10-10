“Gelecek, yapay zekâda ve kodlarda hayat buluyor”
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week, ‘Gelecek: Şimdi’ ana temasıyla başladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Gelecek artık takvim yapraklarında değil; yapay zekâda ve kodlarda hayat buluyor” derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya ilk parti 100 adet Togg’un ihraç edildiği müjdesini paylaştı.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve “Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)” ana temasıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geleceğin artık takvim yapraklarında değil; yapay zekâda ve kodlarda hayat bulduğunu söyledi.
Gültepe, “Bu nedenle İnovasyon Haftası’nı yapay zekâ ekseninde yeniden kurguladık. Artık yapay zekâ, teknolojinin ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu dönüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor. Bugün artık, sadece sıradan bir ürünü değil; bilgiyi, tasarımı ve teknolojiyi de ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerliyoruz” dedi
“İnovaTİM ailesi 3 bini aşkın gençle büyüyor”
Gültepe, İnovasyon Haftası kapsamında yenilikçi panellerde 120’den fazla konuşmacıyı buluşturacak bir program hazırladıklarını ifade ederek, “Ar-Ge’ye, girişimciliğe, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla küresel rekabette gücümüzü artırıyoruz. Üniversitelerden teknoparklara, girişim evlerinden sanayi kuruluşlarına uzanan geniş ekosistemimiz ortak bir vizyon etrafında birleşiyor. Genç girişimcileri desteklediğimiz Next Generation Zone’da, üniversitelerle endüstri arasında köprüler kurarak sektörler arası iş birliğini artırmaya devam edeceğiz.
Bizim için en büyük ödül, inovatif çalışmaların ticari ürüne dönüşmesi. İnovaLİG yarışmamıza bu yıl da rekor başvuru gerçekleşti. 2 bin 400’den fazla firmamızın başvurduğu İnovaLİG’in şampiyonları, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın elinden ödüllerini alacaklar. İnovaTİM ailesi bugün 3 bini aşkın gençle büyüyor. Ama biz biliyoruz ki bu aile, yarının milyonlarını harekete geçirecek bir kıvılcımdır” diye konuştu.
“Önemli olan katma değeri artırmak”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasına sevindirici bir haber paylaşmak istediğini dile getirerek başladı. Bolat, “TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş’tan bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya’ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yılsonuna kadar da 1000’e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim" ifadelerini kullandı.
Bakan Ömer Bolat, son 22 yılda ihracatın kilogram değerini 50 sentten 1,5 doların üzerine çıkarmayı başardıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yani 3 katı bir artış sağladık. Burada inovasyonla, yapay zekâyla, Ar-Ge’yle, teknolojiyle katma değerimizi iki katına çıkarmış olsak ihracatımız miktar bazında hiç artmasa bile değer bazında iki katına çıkacak ve 540 milyar doları bulacak. Onun için katma değeri artıran bütün faaliyetler, inovasyon faaliyetleri, AR-GE faaliyetleri bizim için çok çok kıymetlidir.”
“Ar-Ge’ye 178,5 milyar lira kaynak ayrıldı”
Bakan Ömer Bolat, Turquality ve Marka Destekler Programı’na ilişkin detaylar paylaşarak, şöyle devam etti: “Ar- Ge harcamalarında geçen yıl devlet bütçesinden 178,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesi içinde Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1,51’e yükseldi. Gayrisafi yurt içi hasılanın içinde Ar- Ge harcamalarının payı yüzde 1,42’ye yükseldi. Bu rakamlar yüzde 0,50 düzeyindeydi 20 sene önce.”
Teknopark sayısının 113 yükseldiğini, bu teknoparklarda 12 bin 76 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 124 bine yakın personel istihdam edildiğini dile getiren Bolat, AR-GE merkezi sayısının 1357’ye, tasarım merkezi sayısının 342’ye yükseldiğini bildirdi.
“İhracat, iç pazar kadar büyümüyor”
TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi verilerini DÜNYA Gazetesi’ne yorumlayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, hem üretimde hem ihracatta hem de iç pazarda büyüme yaşandığını söyledi. Gültepe, “Zaten hedef yüzde 4’ün üzerinde büyümek. Özellikle sanayi anlamındaki ve iç pazardaki büyümenin çok daha etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihracat pazarı, iç pazar kadar büyümüyor. Onların sonuçlarının yansıması” dedi.
Gültepe, bu artışın yeterli bulup bulmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anda koşullara, şartlara göre bence kötü değil. Sanayinin büyümesi özellikle rekabetçiliğin çok daha problem olduğu bir yerde. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve sıkı para politikası olduğu bir ortamda bence bu büyüme rakamları oldukça iyi görünüyor.” Sanayicinin teşvik ve kur politikası konusundaki talepleri hakkında ise, “O teşvikleri zaten yazılı ve sözlü bir şekilde bakanlıklarımıza aktarıyoruz, söylüyoruz. Yani onların olması ihracatı ve üretimi daha fazla hızlandır, daha fazla arttırır. Çift haneli rakamlarda büyümelere sebebiyet verir. O yüzden istiyoruz bunları” ifadelerini kullandı.