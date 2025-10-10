“Gelecek, yapay zekâda ve kodlarda hayat buluyor”

Sevilay ÇOBAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara­fından Ticaret Bakan­lığının desteği ve “Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)” ana temasıyla bu yıl 12’ncisi dü­zenlenen Türkiye Innovati­on Week 2025 (TIW-Türki­ye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Etkinliğin açılış konuşması­nı yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Musta­fa Gültepe, geleceğin artık tak­vim yapraklarında değil; ya­pay zekâda ve kodlarda hayat bulduğunu söyledi.

Gültepe, “Bu nedenle İnovasyon Hafta­sı’nı yapay zekâ ekseninde ye­niden kurguladık. Artık yapay zekâ, teknolojinin ötesine ge­çerek toplumun tüm alanları­nı etkileyen stratejik bir dönü­şüm aracı haline geldi. Bu dö­nüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor. Bugün artık, sade­ce sıradan bir ürünü değil; bil­giyi, tasarımı ve teknolojiyi de ihraç eden bir ülke olma yolun­da ilerliyoruz” dedi

“İnovaTİM ailesi 3 bini aşkın gençle büyüyor”

Gültepe, İnovasyon Haftası kapsamında yenilikçi panel­lerde 120’den fazla konuşma­cıyı buluşturacak bir program hazırladıklarını ifade ederek, “Ar-Ge’ye, girişimciliğe, di­jitalleşmeye yaptığımız ya­tırımlarla küresel rekabette gücümüzü artırıyoruz. Üni­versitelerden teknoparklara, girişim evlerinden sanayi ku­ruluşlarına uzanan geniş eko­sistemimiz ortak bir vizyon etrafında birleşiyor. Genç gi­rişimcileri desteklediğimiz Next Generation Zone’da, üni­versitelerle endüstri arasın­da köprüler kurarak sektör­ler arası iş birliğini artırmaya devam edeceğiz.

Bizim için en büyük ödül, inovatif çalışma­ların ticari ürüne dönüşmesi. İnovaLİG yarışmamıza bu yıl da rekor başvuru gerçekleşti. 2 bin 400’den fazla firmamı­zın başvurduğu İnovaLİG’in şampiyonları, Cumhurbaşka­nı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın elinden ödüllerini alacaklar. İnovaTİM ailesi bu­gün 3 bini aşkın gençle büyü­yor. Ama biz biliyoruz ki bu ai­le, yarının milyonlarını hare­kete geçirecek bir kıvılcımdır” diye konuştu.

“Önemli olan katma değeri artırmak”

Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, konuşmasına sevindirici bir haber paylaşmak istediği­ni dile getirerek başladı. Bo­lat, “TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş’tan bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya’ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindi­rilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yılsonuna kadar da 1000’e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğ­rendim" ifadelerini kullandı.

Bakan Ömer Bolat, son 22 yılda ihracatın kilogram değe­rini 50 sentten 1,5 doların üze­rine çıkarmayı başardıklarını belirterek, şu değerlendirme­lerde bulundu:

“Yani 3 katı bir artış sağla­dık. Burada inovasyonla, yapay zekâyla, Ar-Ge’yle, teknolojiy­le katma değerimizi iki katı­na çıkarmış olsak ihracatımız miktar bazında hiç artmasa bi­le değer bazında iki katına çı­kacak ve 540 milyar doları bu­lacak. Onun için katma değeri artıran bütün faaliyetler, ino­vasyon faaliyetleri, AR-GE fa­aliyetleri bizim için çok çok kıymetlidir.”

“Ar-Ge’ye 178,5 milyar lira kaynak ayrıldı”

Bakan Ömer Bolat, Turqua­lity ve Marka Destekler Prog­ramı’na ilişkin detaylar pay­laşarak, şöyle devam etti: “Ar- Ge harcamalarında geçen yıl devlet bütçesinden 178,5 mil­yar lira kaynak ayrıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesi için­de Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1,51’e yükseldi. Gayrisa­fi yurt içi hasılanın içinde Ar- Ge harcamalarının payı yüz­de 1,42’ye yükseldi. Bu rakam­lar yüzde 0,50 düzeyindeydi 20 sene önce.”

Teknopark sayısının 113 yükseldiğini, bu teknopark­larda 12 bin 76 firmanın faa­liyet gösterdiğini ve 124 bine yakın personel istihdam edil­diğini dile getiren Bolat, AR-GE merkezi sayısının 1357’ye, tasarım merkezi sayısının 342’ye yükseldiğini bildirdi.

“İhracat, iç pazar kadar büyümüyor”

TÜİK’in açıkladığı sanayi üretim endeksi verilerini DÜNYA Gazetesi’ne yorumlayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, hem üretimde hem ihracatta hem de iç pazarda büyüme yaşandığını söyledi. Gültepe, “Zaten hedef yüzde 4’ün üzerinde büyümek. Özellikle sanayi anlamındaki ve iç pazardaki büyümenin çok daha etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihracat pazarı, iç pazar kadar büyümüyor. Onların sonuçlarının yansıması” dedi.

Gültepe, bu artışın yeterli bulup bulmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anda koşullara, şartlara göre bence kötü değil. Sanayinin büyümesi özellikle rekabetçiliğin çok daha problem olduğu bir yerde. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve sıkı para politikası olduğu bir ortamda bence bu büyüme rakamları oldukça iyi görünüyor.” Sanayicinin teşvik ve kur politikası konusundaki talepleri hakkında ise, “O teşvikleri zaten yazılı ve sözlü bir şekilde bakanlıklarımıza aktarıyoruz, söylüyoruz. Yani onların olması ihracatı ve üretimi daha fazla hızlandır, daha fazla arttırır. Çift haneli rakamlarda büyümelere sebebiyet verir. O yüzden istiyoruz bunları” ifadelerini kullandı.