“Gelibolu-Eceabat yolu ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şanlı Türk tarihinde Çanakkale’nin yerini aldığını belirterek, Çanakkale’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasında bulunduğunu kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan açılışa katılacak

Karaismailoğlu, “Çanakkale’nin ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları kapsamında; Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu Eceabat Devlet Yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi.

Projenin 32 kilometresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda dört adet tünel yer alıyor” dedi.

Yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek

Proje ile daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun bölünmüş yol standardına yükseltildiğini ve Havsa – Uzunköprü – Keşan –Gelibolu – Eceabat – Çanakkale koridorunun tamamlanmasının amaçlandığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Gelibolu-Eceabat Yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı.

Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü.

Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacak.”