“Gelir Garantili Besicilik” piyasayı yüzde 20 etkileyecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tarım ve Orman Bakan­lığı Hayvancılık Ge­nel Müdürlüğü, bu yıl 500 bin baş besilik sığır itha­latı planlıyor. İthalatın tama­mını gerçekleştirecek olan Et ve Süt Kurumu (ESK), “Ge­lir Garantili Besicilik Projesi” ile 108 bin baş sığırı küçük öl­çekli üreticiler için ithal ede­cek. ESK ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) işbirliği ile pro­jeden yararlanma hakkı kaza­nan, 200 başın altında kapasi­teye sahip 3 bin 600 besici be­lirlendi.

Temmuz ayında ilk tesli­matların yapılması planlanan proje ile kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi ve vatandaşla­rın ete daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlanması bekleniyor.

“Yüzde 26 daha uyguna verilecek”

Projeyi değerlendiren Kır­mızı Et Sanayicileri ve Üreti­cileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, 3 bin 600 üreticiye dağıtılacak sı­ğırların ilk parti teslimatının temmuz ayında başlayacağı­nı söyledi. Söz konusu sığırla­rın sözleşmeli besicilik kapsa­mında teslim edileceğini be­lirten Yücesan, ardından 4 ya da 9 aylık besi sonrası ESK ile geri alım yapılarak daha bü­yük et sanayicilerine satış ya­pılacağına dikkat çekti. Pro­jenin hem Türkiye’nin canlı hayvan varlığını güçlendirece­ğine hem de işleme tesislerine düzenli ve sağlıklı karkas akı­şı sağlayacağına dikkat çe­ken Yücesan, “Hayvanların besi sonunda sözleşmede be­lirlenen geri alım fiyatından ESK’ye dönecek olması ile pi­yasadaki spekülatif dalgalan­maları sınırlayacak ve fiyat ön­görülebilirliğini artıracak bir mekanizma oluşacak. Üretimi tabana yayan bu tür projelerin kalıcı hale gelmesini destekli­yoruz. Büyük işletmeler ile re­kabet edemeyen küçük ölçekli işletmelerin kendi arazisinde üretim yapmasını sağlayacak bir model ortaya çıkmış oldu. Küçük işletmelere piyasadan yüzde 26 daha uygun fiyatla verilerek onların daha iyi para kazanması ve önümüzdeki dö­nemde et piyasasında istikrar­lı bir fiyata ulaşılabilmesi açı­sından önemli. Projenin, ESK gibi güçlü bir yerli tedarik tara­fından yürütülüyor olmasının piyasanın yüzde 20’sine etki edeceği kanaatindeyiz” dedi.

Üretim tabana yayılacak

Projenin, üreticinin gelirini güvence altına alırken vatandaşın daha uygun fiyatla ete erişmesini gözeten, dengeli bir model olması bakımından kıymetli olduğunu vurgulayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı Ahmet Hacıince, sürecin tamamen dijital ortamda, objektif puanlama esasına göre yürütülmesinin şeffaflık açısından önemli olduğunu belirtti. 3 bin 600 küçük aile işletmesinin desteklenmesinin, üretimin tabana yayılmasına ve kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunduğunu ileten Hacıince, “Gelir garantili söz konusu proje, üreticinin enflasyon karşısında korunmasını sağlayarak hayvancılığın sürdürülebilir biçimde yapılmasının önünü açacak. Orta ve uzun vadede güçlenen canlı hayvan varlığı, ülkemizin et arzındaki dışa bağımlılığını azaltacak stratejik bir kazanım. Bu modelin kurumsallaşarak süreklilik kazanmasını önemsiyoruz” ifadesini kullandı.