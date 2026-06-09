“Gelir Garantili Besicilik” piyasayı yüzde 20 etkileyecek
Küçük ölçekli üreticiler için devreye alınan “Gelir Garantili Besicilik Projesi” ile et üretiminin yerel imkanlarla yapılmasına önemli katkı sağlanacağını kaydeden sektör temsilcileri, ayrıca üreticinin geliri güvence altına alınırken, vatandaşın da daha uygun fiyata ete erişebileceğini belirtiyor. Temsilciler, projenin et piyasasının yüzde 20’sine etki yapacağını aktarıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, bu yıl 500 bin baş besilik sığır ithalatı planlıyor. İthalatın tamamını gerçekleştirecek olan Et ve Süt Kurumu (ESK), “Gelir Garantili Besicilik Projesi” ile 108 bin baş sığırı küçük ölçekli üreticiler için ithal edecek. ESK ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) işbirliği ile projeden yararlanma hakkı kazanan, 200 başın altında kapasiteye sahip 3 bin 600 besici belirlendi.
Temmuz ayında ilk teslimatların yapılması planlanan proje ile kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi ve vatandaşların ete daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlanması bekleniyor.
“Yüzde 26 daha uyguna verilecek”
Projeyi değerlendiren Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, 3 bin 600 üreticiye dağıtılacak sığırların ilk parti teslimatının temmuz ayında başlayacağını söyledi. Söz konusu sığırların sözleşmeli besicilik kapsamında teslim edileceğini belirten Yücesan, ardından 4 ya da 9 aylık besi sonrası ESK ile geri alım yapılarak daha büyük et sanayicilerine satış yapılacağına dikkat çekti. Projenin hem Türkiye’nin canlı hayvan varlığını güçlendireceğine hem de işleme tesislerine düzenli ve sağlıklı karkas akışı sağlayacağına dikkat çeken Yücesan, “Hayvanların besi sonunda sözleşmede belirlenen geri alım fiyatından ESK’ye dönecek olması ile piyasadaki spekülatif dalgalanmaları sınırlayacak ve fiyat öngörülebilirliğini artıracak bir mekanizma oluşacak. Üretimi tabana yayan bu tür projelerin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz. Büyük işletmeler ile rekabet edemeyen küçük ölçekli işletmelerin kendi arazisinde üretim yapmasını sağlayacak bir model ortaya çıkmış oldu. Küçük işletmelere piyasadan yüzde 26 daha uygun fiyatla verilerek onların daha iyi para kazanması ve önümüzdeki dönemde et piyasasında istikrarlı bir fiyata ulaşılabilmesi açısından önemli. Projenin, ESK gibi güçlü bir yerli tedarik tarafından yürütülüyor olmasının piyasanın yüzde 20’sine etki edeceği kanaatindeyiz” dedi.
Üretim tabana yayılacak
Projenin, üreticinin gelirini güvence altına alırken vatandaşın daha uygun fiyatla ete erişmesini gözeten, dengeli bir model olması bakımından kıymetli olduğunu vurgulayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı Ahmet Hacıince, sürecin tamamen dijital ortamda, objektif puanlama esasına göre yürütülmesinin şeffaflık açısından önemli olduğunu belirtti. 3 bin 600 küçük aile işletmesinin desteklenmesinin, üretimin tabana yayılmasına ve kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunduğunu ileten Hacıince, “Gelir garantili söz konusu proje, üreticinin enflasyon karşısında korunmasını sağlayarak hayvancılığın sürdürülebilir biçimde yapılmasının önünü açacak. Orta ve uzun vadede güçlenen canlı hayvan varlığı, ülkemizin et arzındaki dışa bağımlılığını azaltacak stratejik bir kazanım. Bu modelin kurumsallaşarak süreklilik kazanmasını önemsiyoruz” ifadesini kullandı.