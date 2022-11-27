Gelir İdaresi Başkanlığı sahte internet sitelerine karşı uyardı
GİB, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntülerinin kullanılması suretiyle sahte internet siteleri oluşturulduğuna dikkati çekerek, yapılacak ödemelerde Başkanlığın ve bankaların resmi internet sitelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya "www.gib.gov.tr", anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.