Gemi ve yat ihracatı yüzde 100 arttı

30 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlenen verilere göre, 2016'nın ocak-ağustos döneminde 449 milyon 434 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 903 milyon 961 bin dolara ulaştı. Söz konusu dönemde dış satımı 2'ye katlanan sektör, aynı zamanda yüzde 100,9'luk ihracat artışına da imza atmış oldu.

Gemi ve yat sektörünün yılın 8 aylık dönemindeki ihracatının 628 milyon 650 bin dolarlık kısmını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam sektörün toplam ihracatının yüzde 69,5'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren şehirler, 190 milyon 340,1 bin dolarla Yalova, 43 milyon 424,9 bin dolarla İzmir, 19 milyon 723,3 bin dolarla Kocaeli oldu.

En fazla ihracat Malta'ya

Gemi ve yat sektörünün yılın 8 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Malta oldu. Malta'ya 146 milyon 962,3 bin dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ülke sektör ihracatının yüzde 16,3'lük kısmını karşıladı.

Malta'yı, 130 milyon 155,5 bin dolarla Norveç ve 126 milyon 452,9 ile İzlanda takip etti.

Öte yandan sektörün, geçen yılın 8 ayında gemi ve yat ihraç etmediği Kenya, Hindistan, Gine, Dominik Cumhuriyeti, Ruanda, Şili, Sudan, Malavi, Senegal, Hollanda Antilleri, Dubai, Cayman Adaları, Peru, Barbados, Haiti, Madagaskar, Cibuti, Kolombiya, Vietnam ve Bangladeş'i bu yıl pazarları arasına aldığı görüldü. Söz konusu bölgelere toplamda 12 milyon 400,35 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sektörün, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en hızlı ihracat artışı kaydettiği ülke ise İzlanda oldu. Geçen yılın 8 ayında bin 560 dolarla sınırlı ihracat yapılan İzlanda'ya bu yılın aynı döneminde 126 milyon 452,9 bin dolarlık dış satım yapıldı.

"Yeni pazar arayışlarımız devam ediyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, yıl başından bu yana gemi ve yat ihracatında yüzde 100'ün üzerinde bir artış gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "İhracatımız aynı ivmede devam ederse bu yılın sonunda 1,3 milyar dolara ulaşırız." dedi.

Bayrak, yıl başında 1,1 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı öngördüklerini aktararak, beklentilerinin üzerinde bir rakama ulaştıklarını, bunun kendileri açısından sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Gemi ve yat ihracatında yaşanan artışın nedenlerinden bahseden Bayrak, "Birincisi geçmiş yıldan alınan siparişlerin teslimi bu yıl yoğun olarak gerçekleşti. Bir de ikinci el satışlarımızda bir artış söz konusu. Bunlar da ihracat rakamlarına olumlu yansıdı. Bizim tamir, bakım ve yan sanayi ile ilgili ürünlerimiz ihracat rakamlarına yansımıyor. Bir de serbest bölgeye yapılan gemi ve yat ihracatımız söz konusu. Bunları da üzerine koyarsak biz 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Bayrak, yeni pazar arayışlarının devam ettiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa ile ilişkilerimiz ve onların içe dönük politikalar izlemesi, siyasi gelişmeler gibi nedenler onları gemi ve yat alımında isteksiz hale getirdi. Biz de bundan dolayı özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Güney Amerika'da yeni pazar arayışlarına girdik.

Afrika açılımımız devam ediyor, daha da edecek. Şu anda yeterli değil. Bu çabalarımız birkaç yıldır sürüyor. Bizim en önemli pazarımız Avrupa. Bu nedenle de Avrupa pazarını yok sayamayız. Eğer sorunlarımız çözülürse gelecek yıl için biz yine 1,5 milyar dolar civarında bir ihracatı gerçekleştireceğiz. Bu gerçekleşmez ve siyasi sıkıntılar devam ederse yine 1 milyar dolar civarında bir ihracat beklentisindeyiz."

Kaynak: AA