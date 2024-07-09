Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın yaşadığı Huzur Palas’taki daire satılıyor: İşte istenen rakam

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Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden olan genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın uzun yıllar yaşadığı ve Şubat 2001’de 89 yaşında hayatını kaybettiği Huzur Palas’taki dairesi satılıyor.

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Merkez Mahallesi, Hasat Sokak’ta bulunan Huzur Palas’ta Manukyan’ın pek çok dairesi bulunuyordu. Manukyan, Şişli Cami’nin tam karşısında yer alan yedi katlı apartmanın dördüncü katındaki karşılıklı iki dairede ise yaşıyordu.

Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programı için 1992 yılında Ayşe Arman tarafından hazırlanan haberin çekimleri de Manukyan’ın söz konusu dairesinde gerçekleştirilmişti.

4 oda, bir salon, net 170 metrekare

Genelevlerinden elde ettiği geliri gayrimenkule yatırarak olağanüstü boyutlarda bir servetin sahibi olan Matild Manukyan’ın dairesi dört oda, bir salondan oluşuyor. Abide-i Hürriyet Caddesi’ne bakan net 170 metre karelik daire için istenen rakam 12 milyon 775 bin lira. Dairenin satışına aracılık eden emlak firması çalışanın verdiği bilgiye göre; dairenin içi tamamen yenilendi.

Huzur Palas’ın üçüncü katında ise ‘Matild Manukyan Müzesi’ bulunuyordu. Buradaki karşılıklı iki dairenin de kısa süre önce bir inşaat şirketine satıldığı öğrenildi. Manukyan’ın tek oğlu Kerope Çilingir, annesinin ölümü üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, Manukyan’ın ardında vasiyet bırakmadığını belirterek, “Ölmeden önce benden, oturduğu apartmana yapılacak müzeyi tamamlamamı istedi. Tek varisi benim” demişti.

Binanın üçüncü katında Matild Manukyan Müzesi bulunuyordu. Müzenin bulunduğu katta şu anda bir inşaat şirket var. (Fotoğraf Şubat 2022'de çekildi.)

O binanın önünde bombalı saldırıya uğradı

Matild Manukyan 27 Eylül 1995’te Huzur Palas’a girerken bombalı saldırıya uğramıştı. O dönemde Türkiye’nin gündemine hayli meşgul eden bu saldırıda Manukyan’ın koruması Mehmet Urhan ile şoförü Mehmet Akça hayatını kaybetmişti. Manukyan’ın yaralandığı ve peş peşe 12 ameliyat geçirdiği saldırı yıllar sonra 2010’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpas davalarından olan Ergenekon Davası’na da konu olmuştu.

Mirası davalara konu oldu

Matild Manukyan’ın tek mirasçısı oğlu Kerope Çilingir’di. Ancak Muşlu Bekiran Aşireti’ne mensup 36 kişi, Manukyan’ın mirasçısı oldukları iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme bu davayı reddetmişti.

Şubat 2022'de çekilen fotoğrafta Huzur Palas'ın üçüncü katında Matild Manukyan Müzesi tabelası görülüyordu. Aktif olmayan müzenin bulunduğu katta korumalar bulunuyordu.

Manukyan’ın varisi Kerope Çilingir’e bir dava da kızı Dora Çilingir’den gelmişti. Dora Çilingir, Kerope Çilingir’in evlendiği ve kendisinden 40 yaş küçük üçüncü eşi Neslihan Kahraman’dan şikâyetçi olmuştu. Gerekçesi ise babasının sahte belge ve raporla Neslihan Kahraman ile evlendirildiği iddiasıydı. Mahkeme sürerken Kerope Çilingir Ağustos 2020'de 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kerope Çilingir’in ölümünün ardından kısa bir süre sonra mahkemeden evliliğin iptali yönünde karar çıktı ve bunun üzerine Matild Manukyan’ın mirası torunları Dora ve İlda Çilingir’e geçti. Kerope Çilingir’in Linda ve Mayk adlı iki çocuğu ise kendisinden önce hayatını kaybetmişti.

Şubat 2022 tarihli fotoğrafta Matild Manukyan Müzesi fotoğrafı net olarak görülebiliyor.

Manukyan’ın olağanüstü mal varlığı

Matild Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir’in isteği üzerine 1989’da 4 milyar liraya sipariş edilen Rolls Rolce marka süper lüks otomobilin dünyada bir eşi olmadığı iddia ediliyordu. 32. Gün’de yer alan haberde otomobilin tahta kısımlarının Afrika cevizinden, kaplamalarının gümüşten, koltuklarının ise 27 antilobun derisinden yapıldığı belirtiliyordu.

Matild Manukyan Huzur Palas'taki dairesinde...

Matild Manukyan’nın Antalya ve Balıkesir’de beşer 5 yıldızlı oteli, KKTC’de 5 yıldızlı bir oteli, İstanbul’da iki fabrikası, İstanbul’da 500 dairesi, 70 işhanı, Büyükada ve Kınalıada’da iki köşkü, Yalova’da yüzlerce daire ve arsası; Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsası bulunduğu açık kaynaklara yansıyan bilgiler arasında. Manukyan’ın ayrıca 220 ticari taksisi, Fransa’da bir bankada 150 milyon Euro birikimi ve çok sayıda lüks otomobilinin bulunduğu biliniyor.

Manukyan'ın Huzur Palas'taki dairesinde yer alan bir fotoğraf. Manukyan'ın önünde durduğu otomobil özel yapım bir Roll Rolce. Oğlu Kerope Çilingir'in isteğiyle alınan süper lüks otomobilin emsalsiz olduğu ifade ediliyordu.

Bir dönem Şişli Adliyesi ve Şişli Belediyesi gibi kamu kurumları da Manukyan’ın mülklerinde kiracı konumunda bulunuyordu.