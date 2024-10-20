GES ve RES'te kapasite artacak! Hedef 2025'te üretimin yaklaşık yarısını yeşil enerji ile sağlamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminde önemli bir artış hedefliyor. Bakanlığın 2025 Yılı Bütçe Teklifi'ne göre, güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES), hidroelektrik santralleri (HES) ve jeotermal enerji santrallerinin (JES) kurulu kapasitelerinin artırılmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 47,8’e yükseltilmesi planlanıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, şu an 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES ve 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor. 2025 yılına kadar bu kapasitenin GES’te 22 bin 600 megavat, RES’te 14 bin 800 megavat, HES’te 32 bin 395 megavat ve JES’te 4 bin 487 megavata çıkarılması hedefleniyor.

Doğal gazın payı düşecek

Elektrik üretiminde doğal gazın payının azaltılması da 2025 hedefleri arasında yer alıyor. 2023 yılında yüzde 21,4 olan doğal gazın elektrik üretimindeki payının, 2024 sonunda yüzde 20,7’ye, 2025’te ise yüzde 18,9’a düşmesi öngörülüyor. Aynı dönemde, yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının 2025 yılı itibarıyla yüzde 59,4’e ulaşması bekleniyor.

Doğal gaz depolama kapasitesi artacak

Doğal gaz depolama tesislerinde geri üretim kapasitesinin günlük 155 milyon metreküpe çıkarılması ve doğal gaz yer altı depolama kapasitesinin mevcut 5,8 milyar metreküpten 2025’te 6,3 milyar metreküpe yükseltilmesi planlanıyor.

Elektrik iletim ve dağıtımındaki kayıplar azalacak

Elektrik iletimindeki kayıp oranının 2025 sonunda yüzde 1,96’ya, elektrik dağıtımındaki kayıp oranının ise yüzde 9,68’e düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, sokak ve caddelerin aydınlatılmasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla LED armatürlerin kullanımı yaygınlaştırılacak. 2024 sonunda 240 bin olan LED armatür sayısının, 2025 yılında 400 bine çıkarılması planlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 2025 yılı bütçesinden 45,3 milyar lira ödenek ayrılması öngörülüyor.