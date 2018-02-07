GESİAD’da “İş İnsanları” dönemi başlıyor

07 Şubat 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği’nin (GESİAD) Kerim Demiral başkanlığında oluşan yeni yönetimi basınla bir araya geldi.

Dernek projeleriyle ilgili bilgi veren Demiral, 100 üyesi bulunan GESİAD’ın kent dinamikleriyle sinerji içinde çalışarak Bursa ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğini söyledi. İlk olarak üye sayısını artırmayı planladıklarını belirten Kerim Demiral, bu ay yapacakları olağanüstü genel kurul toplantısında derneğin ismindeki “İşadamları” ifadesini “İş İnsanları” olarak değiştireceklerini duyurdu.

Demiral, “Ana iştigal alanı olan ekonomiye fayda sağlamak derneğimizin daimi hedeflerinden biridir. Bu bağlamda 13. yönetim kurulu olarak bizler, önümüzdeki dönemde kent ve ülke ekonomisinin tüm paydaşlarıyla işbirlikleri yapacak, ülkemizin, dünyanın 10. büyük ekonomisi olması yolundaki hedefleri doğrultusunda bizler de üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı harekatıyla ilgili de değerlendirme yapan Demiral şunları söyledi:

“Ülkemize uzanan terör tehdidi tam anlamıyla ortadan kalkana dek sürdürülmesi, vatanımız adına bir beka meselesidir. Milli mücadelemizin en kısa sürede başarıyla sonuçlanacağına dair en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır.”

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri Murat Kaya, Abdulrahim Noyan, Fatih Aksoy, Tolga Papatya, Gülçin Bayraktar Tüzemen, Yener Poroy, Can Aksöz, Murat Çakmak, Sedef Oltay, İbrahim Nebil Yılmaz, Onur Oral, Serkan Timur, Mehmet Güngör, Mustafa Sönmezay, Serkan Durmaz, İbrahim Baskur ve Okan Sami Nahit de hazır bulundu.