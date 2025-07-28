Gıda denetiminde yeni dönem: Uygulama bugün başladı

Gıda satış ve toplu tüketim yerleri artık karekod ile izlenecek. Denetim geçmişi mobil uygulama üzerinden görülebilecek, sisteme geçmeyen işletmelere para cezası uygulanacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugüne kadar gönüllü olarak kullanılan sistem kapsamında işletmelerin kendi karekodlarını oluşturarak görünür bir noktaya asması gerekecek. Tüketiciler ise mobil cihazlarına indirdikleri “Tarım Cebimde” uygulamasıyla bu karekodu taratarak işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve son denetim tarihine ulaşabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Çiğdem Kurtar, uygulamanın şeffaflık ilkesi doğrultusunda geliştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Üretim işletmelerinde karekod kullanımı gönüllü olarak devam ederken, satış ve toplu tüketim noktalarında zorunlu hale getirildi. İşletmeciler, ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresinden vergi veya T.C. kimlik numarası ile kayıt numaralarını girerek karekodu ücretsiz ve anında oluşturabilecek.”

Kurtar, tüketicilerin karekod uygulaması sayesinde gıdanın güvenilirliği konusunda doğrudan bilgiye ulaşabileceğini, uyumsuzluk durumunda ise “Alo 174 Gıda Hattı” üzerinden şikâyet oluşturabileceğini ifade etti.

Uygulamaya geçmeyen işletmelere yapılacak denetimlerde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.