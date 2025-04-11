Gıda denetimlerinde uygunsuzluklara geçit yok: 224 işletmeye ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsü’ne yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan gıda güvenliği ve hijyen standartlarına yönelik denetimlerle ilgili çarpıcı veriler paylaşan Yumaklı, toplu tüketim yerlerine yönelik 13 bin 691 denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde 224 uygunsuzluk tespit edildiğini söyledi.

“Bu işletmelere toplamda 22 milyon liralık para cezası uyguladık” diyen Yumaklı, gıda güvenliği konusunda tolerans gösterilmeyeceğini ifade etti. Bakan, “Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımında hiçbir uygunsuzluğa herhangi bir toleransımız olmayacak. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” dedi.

Gıda zehirlenmelerine neden olan uygulamalar hedefte

Bakan Yumaklı, bazı işletmelerin kar hırsı nedeniyle bozulmuş gıdaları çeşitli soslarla kamufle ederek yeniden servis ettiğini belirterek, “Bir ürün gün sonunda kaldıysa, ertesi gün kullanılamaz. Bu yasaktır. Ancak bu yasağın ihlal edildiğini üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şap aşılama kampanyası uzatıldı

Bakan Yumaklı ayrıca, 13 Nisan'da sona erecek olan İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası’nın 2 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Yumaklı, üreticilere çağrıda bulunarak, hayvanlarını aşılatmalarını ve aşılama sürecini ihmal etmemelerini istedi.

Doğal afet uyarısı ve tarım sigortası vurgusu

Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek zirai don, dolu, aşırı yağış, sel ve fırtına gibi doğa olaylarına karşı üreticileri uyaran Yumaklı, “Yüzde 70’e varan devlet destekli tarım sigortası, bu tür afetlere karşı ciddi bir güvence sağlamaktadır” dedi.

Bakanlığın önümüzdeki süreçte gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve tarımsal üretim konularında çalışmalarına daha da yoğunlaşacağı bildirildi.