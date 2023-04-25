Gıdacılardan Almanya'ya lokum gibi çıkarma

Fikret Çengel

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı ISM 2023; Köln Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 76 ülkeden, yaklaşık 1.774 firmanın yer aldığı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştiren İHBİR öncülüğünde; Türkiye, toplam 80 firmayla temsil edildi.

ISM Fuarı’nın; şekerli, kakaolu, unlu mamuller grubunda dünyadaki ilk ve en büyük fuarlardan bir tanesi olduğunun altını çizen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; Türkiye’nin 25 yıldır fuarda düzenli bir şekilde yer aldığını, İHBİR olarak ise 15 yıldır milli katılım organizasyonu ile katılım sağlandığını belirterek “Birçok sektörden olan fuardaki Türk pavilyonlarına yoğun bir ilgi var. Türk firmaları olarak fuarlara bir hareketlilik katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya ihracatta ilk 3’te

Türkiye’den en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında, Almanya’nın sürekli olarak ilk 3 ülkenin içerisinde olduğunun bilgisini paylaşan Taycı; İHBİR'in de en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke içinde Almanya’nın bulunduğunu belirtti.

İstanbul İhracatçılar Birliği ve İHBİR olarak yaklaşık 180 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Taycı sözlerini şöyle tamamladı: "İhracat pazar çeşitliliği ve homojen dağılım noktasında en iyi birliklerden bir tanesiyiz diyebiliriz. Mart ayında ihracat, şubat ayına göre genel Türkiye ortalamasında yaklaşık yüzde 11'lik bir artış gösterirken; İHBİR özelinde yüzde 35'lik bir artış oldu.

Hedeflerimizi şimdiye kadar katıldığımız fuarlarda gerçekleştirdik. Özellikle Rusya'da düzenlenen Prodexpo Fuarı sonrası bu pazara ihracatımız yüzde 586 arttı. Yönetim olarak hedefimiz ihracatın yüzde 20’sini gerçekleştiren KOBİ sınıfındaki firmalarımızın, teşvik ve desteklerle organizasyonlara katılmasını sağlamak.”

Vize ve aşırı güvenlik sorunu can sıkıyor

Avrupa Birliği’nde özellikle Almanya’da vizelerde çok büyük sorunların yaşandığını dile getiren İHBİR Başkanı Kazım Taycı, “Bugün, Almanya veya Avrupa Birliği’ne vize almak geçmişten daha zor.

Buradaki ikinci en büyük sorun ise uçaktan indikten sonra gümrük polisleri tarafından saatlerce bekletiliyoruz, uzun yıllardan beri hoş olmayan bir davranış. Hem vize alımında hem de ülkeye girişte yaşanan sorunla özellikle fuar dönemlerinde Almanya’daki otel, restoran fiyatları normal dönemlerin çok daha üzerine çıkıyor” dedi.