Gıdacılardan Güney Kore'de 'Ayla'lı tanıtım atağı

12 Ekim 2017

Türkiye'nin dünya pazarlarına ihraç ettiği gıda ürünlerini Güney Kore'de tanıtmak için geniş kapsamlı bir etkinlik programı hazırlandı.

Ekonomi Bakanlığının Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY Destek Programı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Güney Kore'nin başkenti Seul'de basın tanıtımı ve tadım etkinliği organize edildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden gıdayla ilgili 5 birliğin katıldığı etkinlikte, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru domates, zeytinyağı, defne, kekik, adaçayı, makarna ve bulgurun da aralarında bulunduğu ürünler, 25-28 Ekim'de gerçekleştirilecek Food Week Korea Fuarı'nda tanıtılacak.

Türk gıda ürünleriyle hazırlanabilecek Uzakdoğu damak tadına uygun yemek tariflerinin tanıtılacağı etkinlikte, ünlü Türk şef İbrahim Önen'in hazırlayacağı lezzetlerin tadımı yapılacak.

Ülkenin en önemli gıda fuarı Food Week Korea'da kurulacak Türkiye standında, 25-28 Ekim'de günde iki defa düzenlenecek tadım etkinliklerine Güney Kore'den ithalatçı firmalar, distribütörler, kamu temsilcileri, basın mensupları ve ziyaretçiler katılacak.

Ayla filminin başrol oyuncuları katılacak

Tanıtım etkinliğinin en özel konukları ise Türkiye'nin Oscar'a aday gösterilen ve iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik dramatik bir öyküyü beyazperdeye aktaran Ayla filminin başrol oyuncuları olacak.

Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta ailesini kaybeden Koreli küçük kızın hikayesinin anlatıldığı filmin 27 Ekim'de yapılacak Güney Kore galasının ardından oyuncular Kim Seol ve İsmail Hacıoğlu, fuardaki tanıtım etkinliğine katılacak.

"Kalite bozulmadıkça ihracat artar"

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Uzakdoğu'da Japonya'dan sonra en önemli hedef pazar olarak gördükleri Güney Kore'ye halihazırda birçok gıda ürününü ihraç ettiklerini belirtti.

Güney Korelilerin Türk ürünlerini tüketmeye hevesli olduğunu, bu pazara giren ürünlerin kalitesini bozmadıkça ihracatının artacağına inandıklarını dile getiren Seyyar, şöyle konuştu:

"Güney Kore'de yapacağımız tadım ve tanıtım etkinliğinden beklentimiz oldukça yüksek. Net sonuçlar alabileceğimiz bir çalışma olacak. Lezzetlerimizi, gıda ürünlerimizi ve kalitemizi iyi anlatırsak bu pazarda ciddi volümlere ulaşan ihracata ulaşırız. Bu pazara ürün satmamızın önünde engel yok. Alışveriş yapmaya istekli iki halktan konuşuyoruz. Tanıtım etkinliğinde iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri çok güzel anlatan Ayla filmi oyuncularından da destek alacağız."

Türkiye geçen yıl Güney Kore'den 6,4 milyar dolarlık ithalat yaparken bu pazara 518 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güney Kore'ye gıda ürünleri ihracatında 6 milyon dolarla konserve ürünleri ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA