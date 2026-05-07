Girişim sermaye fonlarına 300 milyon dolar kaynak
Fon yatırımları stratejisi kapsamında 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu kaynak, oluşturacağı kaldıraç etkisiyle 750 milyon dolar likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracak” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Tanıtım Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesine imkân tanıyan teknoloji girişimciliğini Türkiye Yüzyılı’nda tam bağımsız ve müreffeh Türkiye’nin anahtarı addettiklerini belirtti.
Kacır, bugün sayıları 114’e ulaşan teknoparklarda faaliyet gösteren 13 bine yakın firmanın, pek çok stratejik alanda inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, kamu kaynaklarını girişim ekosistemine yönlendiren bu uygulamalarla 5 milyar 800 milyon liralık kamu kaynağını girişimlerin büyüme yolculuğuna yönlendirdiklerini ifade etti.
Doğru zamanda erişilen finansman can suyu oluyor
Kamu kaynaklarının oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık bir fon hacminin oluşmasını sağladıklarını belirten Kacır, “Bu fonların desteğiyle bugüne dek 1091 teknoloji girişimimiz 175 milyar lira yatırım aldı. Ar-Ge teşviklerimizden büyük ölçekte yararlanan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, teknopark firmalarının elde ettikleri teşviklerin yüzde 3’ünü girişimlere yatırım olarak yönlendirmesini sağlayan uygulamamız neticesinde girişimcilik alanına 18,5 milyar liralık finansman kaynağı kazandırdık” dedi.
“Geçtiğimiz 5 yılda teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların tutarının 5,6 milyar doları aşması girişimcilik ekosistemimizin ulaştığı ölçeği ve yakaladığı ivmeyi açıkça ortaya koyuyor” diyen Kacır, 2030’a kadar Türkiye’den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcornların toplam değerinin 100 milyar doları aşmasını hedeflediklerini bildirdi.
Turcorn 100 programıyla hâlihazırda 39 yüksek potansiyelli girişime, yatırımcı erişiminden uluslararasılaşmaya, mentörlükten stratejik işbirliklerine kadar katkı sunduklarını belirten Kacır, Türkiye Tech Visa Programı’na ilişkin de bilgi verdi. Kacır, doğru zamanda erişilen finansmanın, bir teknoloji girişimi için adeta can suyu niteliğinde olduğunu belirterek, “Bugüne kadar kamu kaynaklarını girişimcilik ekosistemimizde stratejik bir kaldıraç olarak değerlendirdik. Özellikle tohum ve tohum öncesi aşamadaki teknoloji girişimleri için sunulan kamu destekleri, Türkiye’de girişimciliğin hızlı büyümesinin en önemli dayanaklarından biri oldu” diye konuştu.
Bakan Kacır, girişim sermayesi fon çağrılarının, kamu kaynaklarının yön verici ve çarpan etkisini daha ileri taşıyacağını, girişim sermayesi piyasasının derinliğini artıracağını ifade ederek, şunları söyledi:
“Kesintisiz finansman merdiveni oluşturuyoruz”
“Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız girişim sermayesi stratejisinin 3 temel unsuru var. İlki girişimlerin gelişim evrelerine göre özelleştirilmiş destek zinciri kurgusu. Söz konusu modelde TÜBİTAK BİGG ile fikir ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ilk adımlarını destekliyoruz.
KOSGEB mekanizmalarıyla ürününü doğrulamış, pazara çıkmış ve büyüme ihtiyacı duyan girişimlerin yanında oluyoruz. Böylece fikir aşamasından küresel ölçeklenmeye kadar uzanan kesintisiz bir finansman merdiveni oluşturuyoruz. Stratejinin ikinci önemli unsuru olarak, kamu kaynaklarını önceliklendirdiğimiz yapay zekâ, biyoteknoloji gibi alanlara ve tanımlanmış girişim ölçeklerine yönlendirecek tematik fon mekanizmalarını devreye aldık.
Yeni dönem fon yatırımları stratejisi kapsamında Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracağız. Bu kaynakla yalnızca doğrudan bir finansman desteği sunmakla kalmayacak, özel sektör sermayesini harekete geçirerek çok daha büyük bir yatırım hacminin oluşmasına öncülük edeceğiz. Bu kaynak, oluşturacağı kaldıraç etkisiyle birlikte 750 milyon dolardan fazla likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracak.”
Farklı ihtiyaçlara cevap veren 6 ayrı fon
Bakan Kacır, girişimcilik ekosisteminin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek 6 ayrı fon çağrısı kurguladıklarını kaydetti. Kacır, şunları aktardı: “Bakanlığımızın 100 milyon dolar katkı sunacağı ileri aşama girişim sermayesi fonuyla Seri A ve sonrasındaki teknoloji girişimlerinin ölçeklenmesini hızlandırmayı, büyüme aşamasındaki firmaların finansman ihtiyacını karşılamayı ve uluslararası fonları yatırım amacıyla ülkemize çekmeyi amaçlıyoruz.
Yapay Zekâ Fonların Fonu mekanizması ve Yapay Zekâ Fonuyla; yapay zekâ alanında yüksek katma değerli, ölçeklenebilir ve küresel rekabet potansiyeline sahip girişimleri destekleyeceğiz. Biyoteknoloji Odaklı Girişim Sermayesi Fonuyla genetikten ilaç teknolojilerine pek çok alanda Ar-Ge yapan girişimlerimizin, ihtiyaç duydukları uzun vadeli ve sabırlı sermayeye erişimini kolaylaştıracağız. Modelimizin bir ayağını da KOSGEB’in girişim sermayesi yatırım fonlarına iştiraki oluşturuyor. KOSGEB tarafından sağlanacak 100 milyon dolarlık kaynak ile KOBİ’lerimizin uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştıracağız.”