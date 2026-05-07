Girişim sermaye fonlarına 300 milyon dolar kaynak

Sevilay ÇOBAN

Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Tanıtım Top­lantısı’na katılan Sana­yi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesi­ne imkân tanıyan teknoloji giri­şimciliğini Türkiye Yüzyılı’nda tam bağımsız ve müreffeh Tür­kiye’nin anahtarı addettikleri­ni belirtti.

Kacır, bugün sayıla­rı 114’e ulaşan teknoparklarda faaliyet gösteren 13 bine yakın firmanın, pek çok stratejik alan­da inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, kamu kaynaklarını girişim ekosiste­mine yönlendiren bu uygulama­larla 5 milyar 800 milyon liralık kamu kaynağını girişimlerin bü­yüme yolculuğuna yönlendirdik­lerini ifade etti.

Doğru zamanda erişilen finansman can suyu oluyor

Kamu kaynaklarının oluştur­duğu kaldıraç etkisiyle 130 mil­yar liralık bir fon hacminin oluş­masını sağladıklarını belirten Kacır, “Bu fonların desteğiyle bugüne dek 1091 teknoloji giri­şimimiz 175 milyar lira yatırım aldı. Ar-Ge teşviklerimizden bü­yük ölçekte yararlanan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, tekno­park firmalarının elde ettikleri teşviklerin yüzde 3’ünü girişim­lere yatırım olarak yönlendirme­sini sağlayan uygulamamız neti­cesinde girişimcilik alanına 18,5 milyar liralık finansman kaynağı kazandırdık” dedi.

“Geçtiğimiz 5 yılda teknolo­ji girişimlerine yapılan yatırım­ların tutarının 5,6 milyar doları aşması girişimcilik ekosistemi­mizin ulaştığı ölçeği ve yakaladı­ğı ivmeyi açıkça ortaya koyuyor” diyen Kacır, 2030’a kadar Tür­kiye’den 100 bin teknoloji girişi­minin doğmasını ve Turcornla­rın toplam değerinin 100 milyar doları aşmasını hedefledikleri­ni bildirdi.

Turcorn 100 progra­mıyla hâlihazırda 39 yüksek po­tansiyelli girişime, yatırımcı eri­şiminden uluslararasılaşmaya, mentörlükten stratejik işbirlik­lerine kadar katkı sundukları­nı belirten Kacır, Türkiye Tech Visa Programı’na ilişkin de bilgi verdi. Kacır, doğru zamanda eri­şilen finansmanın, bir teknoloji girişimi için adeta can suyu ni­teliğinde olduğunu belirterek, “Bugüne kadar kamu kaynakla­rını girişimcilik ekosistemimiz­de stratejik bir kaldıraç olarak değerlendirdik. Özellikle tohum ve tohum öncesi aşamadaki tek­noloji girişimleri için sunulan kamu destekleri, Türkiye’de giri­şimciliğin hızlı büyümesinin en önemli dayanaklarından biri ol­du” diye konuştu.

Bakan Kacır, girişim serma­yesi fon çağrılarının, kamu kay­naklarının yön verici ve çarpan etkisini daha ileri taşıyacağını, girişim sermayesi piyasasının derinliğini artıracağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kesintisiz finansman merdiveni oluşturuyoruz”

“Önümüzdeki dönemde uygula­yacağımız girişim sermayesi stra­tejisinin 3 temel unsuru var. İlki girişimlerin gelişim evrelerine göre özelleştirilmiş destek zinci­ri kurgusu. Söz konusu modelde TÜBİTAK BİGG ile fikir ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ilk adımlarını destekliyoruz.

KOS­GEB mekanizmalarıyla ürünü­nü doğrulamış, pazara çıkmış ve büyüme ihtiyacı duyan girişimle­rin yanında oluyoruz. Böylece fi­kir aşamasından küresel ölçek­lenmeye kadar uzanan kesintisiz bir finansman merdiveni oluştu­ruyoruz. Stratejinin ikinci önem­li unsuru olarak, kamu kaynakla­rını önceliklendirdiğimiz yapay zekâ, biyoteknoloji gibi alanlara ve tanımlanmış girişim ölçekleri­ne yönlendirecek tematik fon me­kanizmalarını devreye aldık.

Ye­ni dönem fon yatırımları stratejisi kapsamında Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracağız. Bu kaynakla yalnızca doğrudan bir finansman desteği sunmakla kalmayacak, özel sektör sermaye­sini harekete geçirerek çok daha büyük bir yatırım hacminin oluş­masına öncülük edeceğiz. Bu kay­nak, oluşturacağı kaldıraç etki­siyle birlikte 750 milyon dolardan fazla likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracak.”

Farklı ihtiyaçlara cevap veren 6 ayrı fon

Bakan Kacır, girişimcilik ekosisteminin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek 6 ayrı fon çağrısı kurguladıklarını kaydetti. Kacır, şunları aktardı: “Bakanlığımızın 100 milyon dolar katkı sunacağı ileri aşama girişim sermayesi fonuyla Seri A ve sonrasındaki teknoloji girişimlerinin ölçeklenmesini hızlandırmayı, büyüme aşamasındaki firmaların finansman ihtiyacını karşılamayı ve uluslararası fonları yatırım amacıyla ülkemize çekmeyi amaçlıyoruz.

Yapay Zekâ Fonların Fonu mekanizması ve Yapay Zekâ Fonuyla; yapay zekâ alanında yüksek katma değerli, ölçeklenebilir ve küresel rekabet potansiyeline sahip girişimleri destekleyeceğiz. Biyoteknoloji Odaklı Girişim Sermayesi Fonuyla genetikten ilaç teknolojilerine pek çok alanda Ar-Ge yapan girişimlerimizin, ihtiyaç duydukları uzun vadeli ve sabırlı sermayeye erişimini kolaylaştıracağız. Modelimizin bir ayağını da KOSGEB’in girişim sermayesi yatırım fonlarına iştiraki oluşturuyor. KOSGEB tarafından sağlanacak 100 milyon dolarlık kaynak ile KOBİ’lerimizin uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştıracağız.”