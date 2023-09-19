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Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri'ne faaliyetten men cezası

Ticaret Bakanlığınca, ilgili hükümlere aykırı davranan uluslararası gözetim şirketi Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin 6 ay faaliyetten menedilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığınca, ilgili hükümlere aykırı davranan uluslararası gözetim şirketi Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin 6 ay faaliyetten menedilmesi kararlaştırıldı.Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'de faaliyet gösteren Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 6 ay faaliyetten menedildi. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.