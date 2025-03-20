Goldman Sachs 12 ay sonrası için kur tahminini 42’de tuttu

Goldman Sachs, Türk lirası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) patikası hakkında analiz paylaştı.

JPMorgan, TCMB’den destek beklentisiyle dolar/TL forwardlarında kısa pozisyonunu korurken, Goldman Sachs da 12 ay sonrası için kur tahminini 42’de tuttu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Goldman Sachs, Türk lirasının seyri ve TCMB’nin para politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu. Raporda, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine, kademeli bir kur değer kaybını tercih edebileceği belirtildi.

“12 ay sonrası için 42 TL olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz” diyen Goldman ekonomistleri, son gelişmelerin büyüme üzerinde sınırlı etkisi olacağını öngördü.

Kur tahminini değiştirecek bir sebep görülmedi

Analizde, 17 Nisan’daki Merkez Bankası toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin arttığı ifade edilse de Goldman Sachs ekonomistleri, mevcut kur tahminlerini değiştirecek bir sebep görmediklerini vurguladı. Ayrıca, son ekonomik gelişmelerin Türkiye’nin büyüme beklentileri üzerinde sınırlı bir etkisi olacağı öngörüldü.