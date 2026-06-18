Goldman Sachs'tan petrol tahmini: Eski fiyatlara dönecek mi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatlarının savaş öncesindeki düzeylere tam olarak ulaşamayabileceğini değerlendirdi. Banka, petrol akışının uzun vadede eski seviyelerin yaklaşık yüzde 70'i civarında dengelenebileceğini öngördü.

Goldman Sachs analistleri, Körfez ülkelerinin alternatif ihracat güzergahlarını daha fazla kullanmaya başlamasının bu görünümde etkili olduğunu belirtti.

Toparlanma süreci önümüzdeki aya kadar sürebilir

Analistlerin değerlendirmesine göre, mevcut petrol akışlarının toparlanma süreci gelecek ayın sonuna kadar devam edebilir. Bölgedeki ham petrol üretiminin ise Ekim ayı itibarıyla savaş öncesi seviyelere yaklaşması bekleniyor.

Savaş öncesi dönemde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyordu.

Alternatif rotaların payı arttı

Goldman Sachs'ın verilerine göre, Hürmüz Boğazı üzerinden şu anda günlük yaklaşık 1,3 milyon varil petrol sevk ediliyor. Umman Körfezi güzergâhında ise günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek petrol akışı bulunuyor.

Bunun yanı sıra Yanbu, Fujairah ve Ceyhan gibi alternatif ihracat noktaları üzerinden toplam yaklaşık 7,5 milyon varil/gün petrol taşındığı hesaplanıyor.

Banka, deniz taşımacılığı kapasitesinin petrol akışındaki toparlanmayı sınırlayacak bir unsur olarak görülmediğini ifade etti. Ancak bazı armatörlerin güvenlik gerekçeleriyle Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda temkinli tutumlarını sürdürdüğü kaydedildi.