Google, iflas eden hava yolunun kurumsal hafızasını satın alıyor

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Uçuşlarını mayıs ayında durduran Spirit Airlines’tan geriye yalnızca uçaklar ve marka hakları kalmadı. Spirit Airlines verileri içindeki yazışmalar, operasyon kayıtları ve yazılım kodları iflas masasındaki değerli kalemlerden biri oldu.

Google, ABD’li düşük maliyetli hava yolu şirketinin kurumsal verileri için düzenlenen ihaleyi 10 milyon dolarlık teklifle kazandı. Mahkeme belgelerine göre şirket, satın alacağı kayıtları ürün geliştirme çalışmalarında ve yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanmayı planlıyor.

İhale, iflas eden şirketlerin yıllar boyunca biriktirdiği dijital kayıtların da uçaklar, binalar, marka hakları ve diğer fiziksel varlıklar gibi ekonomik değer taşıyabildiğini gösterdi. Gerçek bir şirketin işleyişini yansıtan bu geniş arşiv, kurumsal süreçleri öğrenmesi amaçlanan yapay zekâ sistemleri açısından dikkat çekici bir veri kaynağı oluşturuyor.

Spirit Airlines verileri için 10 milyon dolar

Satış kapsamındaki Spirit Airlines verileri yaklaşık 100 milyon çalışan e-postası ile 500 milyon Microsoft Teams mesajını ve ortak çalışma kaydını içeriyor. Takvim bilgileri, belgeler, elektronik tablolar ve yaklaşık 30 milyon satırlık yazılım kodu da Google’ın teklif verdiği varlıklar arasında bulunuyor.

Veri paketinde şirketin finans ve muhasebe süreçlerinden gelir yönetimine, pazarlama faaliyetlerinden uçuş operasyonlarına kadar uzanan geniş bir kayıt arşivi yer alıyor. Fiyatlandırma modelleri, rezervasyon eğilimleri, uçuş davranışları, uçak içi satışlar, kablosuz internet gelirleri, iade kayıtları, çalışan verimliliği ile denetim ve usulsüzlük incelemelerine ilişkin belgeler de kapsam dahilinde bulunuyor.

Bu içerik, Spirit Airlines çalışanlarının günlük iş akışında yıllar boyunca ürettiği yazışmaları ve belgeleri büyük bir kurumsal veri havuzuna dönüştürüyor. Google açısından değer taşıyan unsur ise yalnızca kayıtların sayısı değil; bu kayıtların planlama, iletişim, fiyatlandırma ve operasyonel kararların gerçek bir şirket içinde nasıl yürütüldüğünü göstermesi.

Müşteri bilgileri, kredi kartı kayıtları ve kişilerin doğrudan kimliğini ortaya çıkarabilecek veriler satışın dışında tutulacak. Devir öncesinde kayıtların kimliksizleştirilmesi, kişisel bilgilerin ayıklanması ve kullanılacak verilerin belirlenen gizlilik koşullarına uygun hale getirilmesi öngörülüyor.

Spirit Airlines verileri için Google dışında yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Mercor da teklif sundu. Mercor’un 7,5 milyon dolarlık teklifi ihalenin ikinci sırasında kalırken, Google fiyatı 10 milyon dolara çıkararak en yüksek teklifi veren şirket oldu.

İki teknoloji şirketi arasındaki rekabet, internet üzerindeki açık kaynakların yanı sıra gerçek işletmelerin kapalı arşivlerinin de yapay zekâ sektörü için giderek daha değerli hale geldiğine işaret etti. Kurumsal iletişim ve operasyon kayıtları, yapay zekâ modellerine yalnızca dili değil, şirketlerin sorun çözme ve karar alma biçimlerini de öğretme potansiyeli taşıyor.

Mahkemenin onayı olmadan devir yok

Google’ın Spirit Airlines verileri için düzenlenen ihaleyi kazanması, satışın tamamlandığı anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Spirit Airlines’ın iflas sürecini yöneten New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesinin onay vermesi gerekiyor.

Satış talebinin 19 Ağustos Çarşamba günü Yargıç Sean H. Lane’in başkanlık edeceği duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor. Mahkemenin onay vermesi durumunda Google, belirlenen koşullar ve gizlilik önlemleri çerçevesinde veri arşivini devralabilecek.

Spirit Airlines, ikinci kez başvurduğu iflas korumasından sonuç alamamasının ardından 2 Mayıs 2026’da faaliyetlerini durdurmuştu. Şirket, bütün uçuşlarını iptal ederken müşteri hizmetlerini de sonlandırmış ve kalan varlıkların mahkeme gözetiminde tasfiye edilmesine yönelik süreci başlatmıştı.

Hava yolu şirketinin kapanmasının ardından uçaklar, havalimanı kullanım hakları, marka varlıkları ve diğer ticari unsurlar alacaklılara ödeme yapılabilmesi amacıyla satışa çıkarıldı. Spirit Airlines verileri için alınan 10 milyon dolarlık teklif ise tasfiye sürecinin en sıra dışı kalemlerinden biri oldu.

Anlaşma, çalışanların yıllar önce günlük görevlerinin bir parçası olarak oluşturduğu e-postaların, mesajların ve elektronik tabloların şirket kapandıktan sonra farklı bir ekonomik amaçla kullanılabileceğini gösteriyor. Bu kayıtlar artık yalnızca geçmiş faaliyetlerin arşivi değil, yeni yapay zekâ ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek bir eğitim kaynağı olarak görülüyor.

Gelişme aynı zamanda iflas süreçlerinde kurumsal verilerin mülkiyeti, çalışanların geçmiş yazışmalarının kullanımı ve kimliksizleştirmenin sınırları konusunda yeni tartışmalar doğuruyor. Mahkemeden onay çıkması halinde Google, kapanan hava yolu şirketinin yalnızca verilerini değil, yıllar içinde oluşan dijital kurumsal hafızasının önemli bir bölümünü de devralacak.