Google’dan Türkiye ekonomisine dev katkı: Her 1 TL, 5,6 TL olarak geri dönüyor

Türkiye, dijital ekonominin birçok alanında bölgesel bir merkez haline gelirken, yapay zekâ ve dijital teknolojiler bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Google, kullanıcılar, işletmeler ve kamu kurumlarına sunduğu Arama, Ads, Haritalar, Play, Cloud ve YouTube gibi hizmetlerle bu dönüşüme önemli bir katkı sunuyor.

Public First tarafından Google iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Ekonomik Etki Raporu, dijital dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı somut katkıyı ortaya koydu.

Her 1 TL dijital yatırım 5,6 TL geri dönüş sağlıyor

Rapora göre, Türkiye’nin dijital ekosistemine yatırılan her 1 TL, ekonomiye ortalama 5,6 TL olarak geri dönüyor.

Google’ın 2024 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisine katkısı 340 milyar TL (yaklaşık 10 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Bu katkı, ülkenin GSYİH’sinin yüzde 0,8’ine denk gelirken, 260 binden fazla kişiye istihdam sağladı.

“Türkiye, teknolojiyi üreten ve yön veren ülke olacak”

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Google olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne uzun vadeli bir bakışla katkı sunuyoruz. Yapay zekâ, bu dönüşümün itici gücü olmaya devam edecek. Rapora göre yapay zekâ, 2035 yılına kadar Türkiye’nin GSYİH’sine yıllık yüzde 7,4’ün üzerinde katkı sağlayabilir. Bu yalnızca ekonomik büyüme açısından değil, toplumsal yenilikçilik açısından da büyük bir potansiyel anlamına geliyor.”

Keteloğlu, Türkiye’nin “teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten ve yön veren bir ülke” haline gelmesi hedefiyle yatırımların süreceğini vurguladı.

"Türkiye, yapay zeka süper gücü olmalı"

Rapor verilerine göre; Katılımcıların yüzde 73’ü, Türkiye’nin bir “Yapay Zekâ Süper Gücü” olmayı stratejik öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtti.

İşletmelerin yüzde 90’ı, yapay zekâ araçlarının ülke ekonomisi için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Google’ın Gemini yapay zekâ platformu, 2025’in ilk yarısında günlük aktif kullanıcı sayısını iki kattan fazla artırdı.

Google’ın ekonomik katkısına dair öne çıkan rakamlar

Raporun dikkat çeken verileri şöyle:

* Google’ın Türkiye ekonomisine 2024 yılında katkısı: 340 milyar TL

* Ekonomiye geri dönüş oranı: Her 1 TL yatırıma karşı 5,6 TL katkı

* Desteklenen istihdam: 260 binden fazla kişi

* Google Arama ve Workspace’in yıllık verimlilik katkısı: 530 milyar TL

* Google Cloud kullanan işletmelerin toplam tasarrufu: 23 milyar TL

* Google hizmetlerinin kullanıcı refahına katkısı: 1,6 trilyon TL (yaklaşık 50 milyar dolar)

Ekonomik faaliyet dağılımı:

* Arama ve Ads: 210 milyar TL

* Google Haritalar: 55 milyar TL

* YouTube: 27 milyar TL

* Google Play: 31 milyar TL

* Google Cloud: 11 milyar TL

* Android ve Play ekosistemi: 750 milyar TL büyüklük, 3 milyon istihdam

* Yapay zekâ 2035’e kadar ekonomiye 3,2 trilyon TL ek değer kazandırabilir.

Yapay zekâ ekonomiye yön verecek

Public First raporuna göre, yapay zekâ Türkiye’nin ekonomik büyümesinde stratejik itici güç olacak.

2035 yılına kadar GSYİH’ye yüzde 7,4’ün üzerinde katkı sağlaması beklenen yapay zekâ, özellikle verimlilik artışı, yeni iş kolları ve inovasyon kapasitesi açısından kritik bir etki yaratacak.