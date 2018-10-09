Gözler Bakan Albayrak'a çevrildi

09 Ekim 2018

Sercan AKINCI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı Lansmanı" saat 13:00 olarak planlandı.

Edindiğimiz bilgilere göre program kapsamında iş dünyasına sattığı ürünlerin fiyatını en az yüzde 10 aşağı çekerek enflasyonla mücadele seferberliğine katılma çağrısı yapılacak. Bu çağrının karşılık bulması halinde enflasyonda ciddi bir gevşeme olabileceği kaydedilirken, bu konunun programın en önemli maddelerinden biri olacağı ifade ediliyor.

Doğuş ve Boyner'den destek

Bu arada Hükümetin enflasyonla mücadele programına Doğuş Grubu da destek verdi. Doğuş Grubu'nun destek açıklaması şöyle: Enflasyonla mücadele ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadeledir. Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun elele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesi zorunludur. Bu çerçevede Doğuş Grubu olarak enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız. Türkiye, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır.

Boyner indirim başlatacak

Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadeleye tam destek verecek. Boyner'den yapılan açıklamada grup şirketlerinin önümüzdeki dönemde müşterilerinin alım gücünü koruyacak ve artan enflasyon yükünü hafifletecek özel kampanyalar, indirimler, taksit fırsatlarını devreye alacağı bildirildi. Bunun yanısıra Grup, Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500’ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında %10 indirim uygulayacak. Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıkladı.

TOBB ve MÜSİAD'dan tam destek

"Enflasyonla Mücadele Programı"na ilk destek TOBB ve MÜSİAD'dan geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak’ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz."

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi, yerli ve milli üretimi kendilerine şiar edindiklerini vurguladı. Kaan, "Meselemiz Türkiye Olsun" diyerek yola çıktıklarını, attıkları her adımı bu şuurla yerine getirdiklerini ifade etti.

Enflasyonun ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği de taşıdığına işaret eden Kaan, şunları kaydetti: "Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız. Ancak yüksek kur - yüksek enflasyon sarmalından çıkış noktasında iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız."