Gözler ekim enflasyonunda
Ekim ayı enflasyonu yarın sabah belli olacak. Aylık TÜFE'de yüzde 1,9 civarı artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun yüzde 23,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini yarın sabah açıklayacak. Ekonomistlerin aylık TÜFE beklentileri yüzde 0,15 ile yüzde 3,20 aralığında şekilleniyor. Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 1,93 düzeyinde.
Yıl sonu enflasyon beklenti aralığı yüzde 22 - yüzde 25,50 bandında yer alırken, beklenti ortalaması yüzde 23,52 olarak belirlendi.
Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 6,30 artış göstermişti. Gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yıllık enflasyon yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.
Bu arada TCMB son enflasyon raporunda, tahminlerini YEP'in de üzerinde yüzde 23.5'e çıkarmış durumda.