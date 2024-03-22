Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 22 Mart 2024 altın fiyatları
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor seviyeye yükselen altının ons fiyatı, güne 2 bin 174 dolardan başladı. Gram altın ise 2 bin 300 TL bandının üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 22 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Politika faizini sabit tutan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz indirimlerine ilişkin planını koruyacağını işaret etmesinin ardından rekor seviyelere çıkan altının ons fiyatı, yüzde 0.29 gerileyerek 2,175.01 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları, güçlü dolar nedeniyle düştü ancak Fed'in 2024'te üç faiz indirimine gidileceği tahminini koruması nedeniyle üst üste dördüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
Gram altın ise 2 bin 300 TL bandının üzerinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.514,55 lira
Çeyrek altın 3.675,93 lira
Yarım altın 7.351,85 lira
Cumhuriyet altını 14.658 lira
Gremse altın 42.166,00 liradan satılıyor.