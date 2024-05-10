Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum: Altın ne kadar? (10 Mayıs)

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından yükselerek nisandan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının ons fiyatı gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle şu sıralarda yüzde 1,0 primle 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Dün tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye geriledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından 2 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 110 liradan satılıyor.

ABD'de dün ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Gram altın 2.443,02 lira

Çeyrek altın 3.994,34 lira

Yarım altın 7.988,68 lira

Cumhuriyet altını 15.929 lira

Gremse altın 40.352,00 liradan satılıyor.