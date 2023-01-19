Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (19 Ocak 2023)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.154 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla 1.151 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1.154 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.890 lira, Cumhuriyet altını da 7.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.904 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.909 dolardan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından ÜFE'nin de beklentilerin altında kalması gelecek dönemde fiyat baskılarının daha da hafifleyeceği görüşlerini destekledi.

Analistler, fiyat baskılarındaki azalmaya karşın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ve zayıf makroekonomik verilerin ise resesyon fiyatlamalarını güçlendirdiğini belirtti.

Fed'in 1 Şubat'taki toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 96,4 ile neredeyse kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart ve mayıs aylarında da faizleri 25 baz puan artıracağı, haziranda ise bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını ve altının ons fiyatının dar bant içinde dalgalandığını aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 dolar direnç konumunda olduğunu bildirdi.