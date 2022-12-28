Gübre ve yemde fiyat sabitleme üreticilere olumlu yansıyacak

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği küresel enerji krizinin tüm dünyada yarattığı olumsuzlukların Türkiye'ye de yansıdığını söyledi.

Üreticilerin kullandığı kimyevi gübrede ham maddenin doğal gaz olmasının doğrudan ürün fiyatlarını artırdığını ifade eden Ünal, "Türkiye olarak tarımda kullanılan taban gübresi ve üst gübrenin büyük çoğunluğunu Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal gaz ya da direkt olarak oradan temin ettiğimiz gübreler üzerinden sağlamaktayız. Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20-0 ve nitropower gübrelerinde yüzde 13'e varan indirim yapılmasını son derece olumlu bir hamle olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ünal, tarımsal üretimde üst gübrenin mart-nisan-mayıs döneminde uygulandığını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Nisan ayına kadar fiyatların sabitlenmesi üreticilerimizin ciddi anlamda rahatlamasını sağlayacaktır. Böylece üreticilerimiz rahatça maliyet hesaplarını yapabilecek, 'Acaba gübreye zam gelir mi?' diye düşünmek zorunda kalmayacaktır."

Stokçuluğun önüne geçilmeli

Üreticilerin büyük kısmının gübre tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden temin etmeye çalışacağını vurgulayan Ünal, mal tedarik zincirindeki piyasa dengesine dikkat edilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi. Ünal, Tarım Kredi'nin hayvancılık işletmelerinin özellikle kış aylarında vazgeçilmezi olan karma yemde de yüzde 5'e varan indirim ve fiyat sabitlemesi uygulamalarının üreticilere ciddi katkı sağlayacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemizin büyük çoğunluğunda, kış aylarında küçük büyük bütün işletmeler besi için kaba ve kesif yemlere başvurmak zorundadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığının, elindeki enstrümanları bu şekilde kullanarak piyasayı regüle etmesini ve çiftçilerimizi tüccarlara ezdirmemesini temenni ediyor, devletimizden kesintisiz üretim için teşviklerin daha da artırılmasını talep ediyoruz."

Süt üreticileri yem fiyatının sabitlenmesinden memnun

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin de yapılan hamlelerin piyasaya yöne vereceğine işaret ederek, "Alınan kararla yem fiyatlarının anlamsız yere artmasının önüne geçilecektir" dedi. Süt üreticilerinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin yem olduğunu belirten Keskin, üreticilerin fiyatların sabitlenmesinden memnun olduğunu ifade etti.