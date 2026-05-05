Gül üreticisinden fiyat isyanı: 10 liralık gül 200 TL'ye satılıyor

Antalya'da gül üreticileri, 'anneler günü' öncesi artan talebe rağmen serada 10-20 TL arasında satılan gülün çiçekçilerde 150-200 TL'ye kadar yükselmesine isyan etti. Üreticiler, maliyet artışı ve ithal ürün baskısı nedeniyle kazancın büyük bölümünün aracı ve satıcılara gittiğini belirtiyor.

Gül üreticisi Mehmet Bolat, 20 yıldır Antalya'da gül ve çeşitli çiçek türlerinin üretimini yaptığını belirterek, özel günlerde rağbetin arttığını ancak ithal ürünler nedeniyle yerli üretime talebin düştüğünü belirtti.

İthal ürün yerli gülü vuruyor

Bolat, "Sevgililer günü kış ayına denk geldiği için kök başından 2-3 dal kesebiliyoruz. Bahar aylarında ise Anneler Günü'nde Mayıs ayında bir kökten 5-6 dal kesiliyor. Hasadımız çoğalıyor, ama ithal ürün fazla geldiği için yerli üretimde fiyatımız düşüyor. Sevgililer Gününde bir dal ürün 50 TL'ye giderken, Anneler Günü'nde 20-30 TL'ye satabiliyoru" dedi.

Maliyetler katlandı

Vitrinlerde yerli üretimden çok ithal ürünlerin tercih edildiğini söyleyen Bolat, şöyle konuştu:

"Açık arttırma usulü kooperatif ile çalışıyoruz. Müşterinin arz ve talebine göre fiyat belirleniyor. Gümrük fiyatı üreticiyi korumak için yüzde 45'e çıkarılsa da ithal ürün geldiği zaman toptancılar bunlara yöneliyor. Bu sene bin TL'ye nakit olarak aldığımız kaliteli bir gübrenin çuval fiyatı 3-4 bin TL. Birçok üretici kiracı. Bu sene dönümünü 100 bin TL'ye tuttuğu araziye, ikinci sene 150 bin TL nakit isteniyor. Yer sahibi ‘İşine gelirse, ya tut ya çık' diyor. Ben bu ürünü diktiğim zaman 7-8 sene hasat alıyorum. Bir yıl masraf yapıp çıkarsam komple zarardayız. Bir dönüme 5 bin fidan dikiliyor."

"Bir dal gül 10-20 TL'ye alınıyor"

Kendilerinden 10-20 TL'ye alınan bir dal gülün çiçekçilerde 150-200 TL'ye satıldığını belirten Bolat, "Gülün bizden çıkışı 20 TL ama rakam çiçekçide 200 TL oluyor. Mayıs ayına girmeden önce fiyat bile verilmiyordu. Kolilere nakliye ödüyorduk, bize zarar veriyordu. Şu anda ise küçük de olsa bir kıpırdama var. Dalı 10-20 TL bandında alınıyor" dedi.