Gümrük Bakanı: Limanlardaki geçici depolama maliyetleri çok yüksek

31 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, antrepo ve geçici depolamaların tavan ücretlerini belirleme yetkisinin bakanlığa devredilecek olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İhracatçı ve ithalatçının üzerindeki maliyeti düşüreceğiz" diyen Tüfenkci, şunları dile getirdi:

"Limanlardaki geçici depolama maliyetleri yüksek. Bakanlığımıza azami miktarın belirlenmesi için yetki veriliyor. Bu ücretler, 640 dolardan 5 bin dolara kadardı. Herkes kendi kafasına göre fiyat belirliyordu, limandan limana ya da uygulanan yerlere göre farklılık arz ediyordu. Buna uymayanlara da cezayı 50 kata kadar artırma yetkisi olacak. Böylece caydırıcılık sağlanmış olacak. Cezalar çok düşük kalmıştı. Artık insanlar kafalarına göre bedeller belirlemeyecek. Bakanlık olarak haddini belirleyeceğiz. Böylelikle ihracat ve ithalatta maliyetleri düşüreceğiz"

Kaynak: AA