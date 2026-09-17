Gümrüklerde dev operasyon: 8 ayda 82 milyar TL’ye yakın yakalama

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Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği kaçakçılıkla mücadele operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Ekipler, söz konusu dönemde 4 bin 397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen yakalamaların değeri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 arttı.

49,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda kaçak ürünün ülkeye girişinin önüne geçildi.

Ocak-ağustos dönemindeki operasyonlarda 49,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı dönemde 927 bin 840 adet elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin adet makine aksamı ve 5 milyon 107 bin adet tıbbi malzeme yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca tütün mamulleri, tarihi eserler, akaryakıt ve tekstil malzemeleri başta olmak üzere farklı türlerde kaçak eşya ele geçirildi.

Ağustosta yakalamaların değeri yüzde 144 arttı

Bakanlık, ağustos ayına ilişkin verileri de paylaştı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, ağustos ayında 497 farklı olayda toplam 10 milyar 532 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen yakalamaların değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144 artış gösterdi.

Bir ayda 8,4 ton uyuşturucu yakalandı

Ağustos ayındaki operasyonlarda 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 adet makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt ve 863 araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ekonomik güvenliğin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.