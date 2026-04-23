Gümüşte rekor senaryosu: 233 doları görebilir

Merkez bankalarının yüklü altın alımları sarı metalde yeni rekor seviyelerin uzak olmadığına işaret ederken yatırımcılar altınla birlikte gümüş fiyatlarının da yükseleceğini öngörüyor.

Stratejistler altında 7 bin dolarlık seviyenin çılgınca gelse de mümkün göründüğüne işaret ederken, altın/gümüş oranı 60,908 seviyesinde seyrediyor. 100 periyotluk hareketli ortalama ise 63,122 seviyesinde bulunuyor. Oranın uzun vadeli ortalamanın altında işlem gördüğüne işaret ettiğini belirten stratejistlere göre bu görünüm, gümüş için yükseliş sinyali.

Altın/gümüş oranının düşmesi, gümüşün altına kıyasla daha iyi performans gösterdiği olarak yorumlanırken, oranın 58.000-56.000 bandına gerilemesi ihtimali, gümüş açısından olumlu bir görünüm olarak değerlendiriliyor.

Altında 7 bin dolarlık rekor ihtimali

Stratejistler merkez bankalarının daha önce görülmemiş şekilde altın alımlarını artırdığına dikkat çekerken, bunun spekülatif bir talep değil stratejik bir konumlandırma olduğunu belirtiyor.

Hükümetlerin para arzını genişletmeye ve bütçe açığı vermeye devam ettiğini ifade eden analistler, artan risklerle birlikte sermayenin güvenli limanlara yönlendirildiğine dikkat çekiyor.

Büyük bankalar ve makroekonomi analistleri hedeflerini sürekli olarak yükseltirken altın fiyatlarında tahminler 3 bin dolarla- 5 bin dolar arasında değişiyor. Aşırı koşullar altında ise senaryolar 7 bin dolara kadar çıkıyor.

Gümüş fiyatı bundan sonra nereye gidecek?

Gümüş fiyatıları 75 dolar civarında seyrederken altının 7 bin dolara ulaşması durumunda gümüş fiyatının da ons ​​başına 115 ila 175 dolar arasına çıkabileceği değerlendiriliyor. Altın/gümüş oranın 30'a düştüğü süper yükseliş senaryosunda ise gümüşün 233 dolara kadar yükseleceği öngörülüyor.