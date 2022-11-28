Gürmen Group, “EFQM Üstün Performansta İlerleme” belgesini aldı

Ramsey ve Kip markaları ile hem erkek moda perakendesinde hem de güçlü üretim altyapısıyla üretim ve ihracatta öncü konuma sahip Gürmen Group, sektördeki başarısını tescilledi. Gürmen, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 31. Kalite Kongresi’nde Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından verilen “EFQM Üstün Performansta İlerleme” belgesinin sahibi oldu.

Kongre kapsamında düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni’nde verilen “EFQM Üstün Performansta İlerleme” belgesi Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz’a takdim edildi. Kongrede ayrıca; “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza töreni de gerçekleştirildi. Bu törende bildirgeyi, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar imzaladı.

KalDer öncülüğünde uygulanan Ulusal Kalite Hareketi programı; performans iyileştirme stratejisi olarak EFQM Mükemmellik Modeli’ni esas alan özdeğerlendirme yöntemleriyle, kurumların güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını düzenli aralıklarla belirleyip, bulgular doğrultusunda sürekli bir iyileştirme hedefliyor.

Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, grubun almaya hak kazandığı ‘EFQM Üstün Performansta İlerleme Belgesi’ni; “Değişimi yönetme, performansı iyileştirme konusunda şirketleri geliştiren ve destekleyen EFQM Modeli’ni Gürmen olarak güçlü bir şekilde sahiplendik ve uygulamaya başladık. Grubumuzda 2021 yılında başlayan süreçte, çok kısa sürede büyük bir ilerleme kaydederek belgemizi aldık. Grubumuzun Kastamonu ve Karabük Safranbolu’daki üretim tesisleri ile İstanbul Genel Merkez’de gerçekleşen özdeğerlendirme çalışmaları, EFQM eğitimlerinin yanı sıra sürdürülebilir değer üretme yolunda tüm ekiplerimizin tutkulu ve azimli yaklaşımları, değerli katkıları ile yönetim sistemlerimizde mükemmellik kültürünü yerleştirmek adına önemli bir başarı kaydettik. Bu başarı tüm Gürmen Ailesi’nin… Gürmen olarak iş dünyasında 50’nci yılımızı doldururken mükemmellik yolculuğumuzda güçlü adımlar atmayı sürdüreceğiz ve bundan sonra EFQM Üstün Performansta Yetkinlik aşaması ile yolumuza devam edeceğiz” sözleriyle değerlendirdi.