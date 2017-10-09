GYİAD: 19 milyar dolarlık ticaret hacmine zarar verir

09 Ekim 2017

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya alma kararlarıyla başlayan süreci genç iş dünyasının temsilcileri olarak endişe ile izlediklerini kaydetti.

Savcı, ABD’nin aldığı kararın, iki ülke arasındaki güçlü bağları zedeleyeceğini aktararak, "19 milyar dolara ulaşan ticaret hacmine zarar verebileceği düşüncesindeyiz. Ek olarak, sağlık ve eğitim gibi hayati öneme sahip konulardan dolayı ABD’yi ziyaret etmesi gereken vatandaşlarımızın mağduriyet yaşayabilecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

Diplomatik sorunların anlık kararlarla değil, sağduyulu yaklaşımla çözüme kavuşturulacağına inandıklarını kaydeden Savcı, "NATO üyesi müttefik iki ülkenin, hem kendi çıkarları hem de bölgedeki sorunların çözümü için her zaman birlikte hareket etmesi gerektiği de muhakkaktır" ifadelerinde bulundu.

Savcı, ABD’nin kararını en kısa süre içinde gözden geçirmesini temenni ettiklerini belirterek, "Karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ülkemizin atacağı hızlı adımlarla söz konusu krizin çözülmesini diliyoruz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.