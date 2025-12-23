HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücret 50 yıldır çalışanların beklentisini karşılamıyor

2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi beklenirken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan önemli açıklamalar geldi.

"Bu tiyatroyu 50 yıldır yaşıyoruz"

Son 22 gündür çalışma hayatının asgari ücret tartışmalarıyla geçtiğini ifade eden Arslan, "Biz bu tiyatroyu 50 yıldır yaşıyoruz. HAK-İŞ hep şunu söyler; asgari ücret tespiti, tespit komisyonunun yapısıyla doğrudan ilgilidir. Eğer asgari ücret tespit komisyonunu sağlıklı bir şekilde oluşturamazsak, buradan çıkacak olan asgari ücret de sağlıklı olmayacaktır. 50 yıldır işçilerin taleplerinin karşılanmadığı, hayal kırıklığı yaşandığı bir asgari ücret yaşıyoruz. HAK-İŞ olarak bu süreçte komisyonunun neden değişmesini istediğimizi, dünya ile kıyaslayarak burada bir yanlışlığın olduğunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

"Talebimiz, asgari ücrette evli ve 2 çocuklu bir işçiyi hedef almaları"

Arslan, "Asgari ücreti bir kişi, bir çalışan için belirliyorlar. Bizim HAK-İŞ olarak taleplerimizden bir tanesi, asgari ücrette evli ve 2 çocuklu bir işçiyi hedef almaları. Onun hayatını asgari şartlarda idame ettireceği bir ücretin belirlenmesidir. Uzun yıllardır bu konuda ne vergi düzenlemesinde, ne de asgari ücrette istediğimiz noktaya getiremedik. Asgari ücretlilerin ülke içindeki çalışanlara oranının yüksek olmasının ülkemizin ekonomisine, vergi gelirlerine ciddi yansıması var. Çalışanların yüzde 50'sinin asgari ücretle çalıştığı düşünülürse, bu belirlediğimiz ücretin asgari değil, genel ücret olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

"Umarım çalışanlar hayal kırıklığına uğramaz"

Bu yıl asgari ücret tespit komisyonunda işçi temsilcilerinin yer almamasına da değinen Arslan, "Bu sene işçilerin olmadığı komisyonda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) işçilerin olmadığı bir dönemi fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili düzenlemeyi arzu ettikleri noktaya getirmeye çalışmalarını doğru bulmuyorum. Burada her bir çalışan için bu yıl bin TL'lik asgari ücret desteği sağlanıyordu, umarım bu destekler çok olağanüstü bir şekilde artmaz ve işçilerin olmadığı bir asgari ücret tespit komisyonu yine makuliyet çizgisini aşmadan, gerçekten çalışanları büyük bir hayal kırıklığına uğratmadan gerçekleşmiş olur" diye konuştu.

"TÜİK sepeti ile işçinin sepeti aynı değil"

Asgari ücret belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının esas alındığını hatırlatan Arslan, kurumun kullandığı enflasyon sepetine itiraz ettiklerini belirterek, "Asgari ücretlinin sepeti ile TÜİK'in sepeti arasında ciddi bir sorun var. İşçilerin harcama kalemlerinde en büyük pay gıda, kira, enerji ve ulaşım. TÜİK ülke genelinde bir enflasyon belirliyor. En başta gıda enflasyonu, ardından kira, ulaşım ve enerji esas alınmalıdır" dedi.

"İşverenlerin anlayış göstermesi gerekiyor"

"Biz çalışanlarımızın haklarını korurken, elbette ki işletmelerimizi yok saymıyoruz. Onlar yoksa zaten çalışanlar da yok ama hepimizin adil bir paylaşımı üstlenmesi gerekiyor" diyen Arslan, şöyle konuştu:

"Kiralar ve gıda enflasyonunu üst üste koyarsanız ailede birkaç kişi çalışmazsa, asgari ücretli ikinci bir iş yapmazsa iki yakası bir araya gelmiyor. Dolayısıyla işverenlerimizin bu konuda anlayış göstermesi gerekiyor. Asgari ücretliler de bu ülkenin çocukları ve bu ülke için sorumluluklarını yerine getiren insanlar. O zaman bu konuyu hükumetimiz ve işverenler bu dönem makul bir düzeyde asgari ücreti belirleme konusunda samimi bir şekilde çalışması gerekiyor."