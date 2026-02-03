Hakan Kara'dan çarpıcı değerlendirme: Kısmi normalleşme var ama yeterli değil

Bir ülkede halkın refah düzeyindeki değişimi anlamanın önemli göstergelerinden birinin gıdanın tüketim sepetindeki payı olduğunu belirten Hakan Kara, gıdanın payının artmasının yoksullaşmaya, azalmasının ise refah artışına işaret ettiğini ifade etti. Kara’nın paylaştığı grafikte, son 15 yıllık dönemde gıdanın TÜFE içindeki ağırlığındaki dalgalanma dikkat çekti.

Kara, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Bir ülke halkının ne zaman yoksullaştığını anlamanın yollarından biri gıdanın tüketim sepeti içindeki payına bakmaktır. Refah artınca gıdanın payı düşer.

Böyle bakınca 2018-2023 döneminin yıkıcı etkisi daha net görülüyor. 2023 sonrası ise kısmi normalleşme var ama yeterli değil.