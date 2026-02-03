Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk veri geldi

TÜİK yılın ilk enflasyon verisini açıkladı. Son verilere göre enflasyon yıllık yüzde 30,65 artarken, aylık bazda ise yüzde 4,84 artış kaydetti.

Böylece memur ve emeklinin temmuz zammını belirleyecek sürecin ilk verisi de belli oldu.

Memur ve emekli, temmuz zam oranı için ocak ayı enflasyonu ile başlayarak yılın ilk altı ayı boyunca açıklanacak enflasyon verilerini takip edecek.

Temmuz ayına gelindiğinde memurlar 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak ve toplam zam oranı netleşecek.

Emeklinin zam oranı da yılın ilk 6 ayına ait kümülatif enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanırken, emeklinin temmuzdaki zamlı maaşı da önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle şekillenecek.

Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 artış kaydederken, şimdi gözler şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.