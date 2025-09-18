Hakan Kara'dan Fed yorumu: Biz bunun devamını iyi bilen bir ülkeyiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Kara, Fed’in enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini bilmesine rağmen faiz indirimine gittiğini vurgulayarak, "Biz bunun devamında ne olacağını iyi bilen bir ülkeyiz. Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artar. Sonraki aşamada uzun vadeli faizi baskılamak için merkez bankası tahvil alır ya da bankalara aldırtır” ifadelerini kullandı.