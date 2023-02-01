HAK'tan ithalatçı firmalara ‘helal’ için tarih uyarısı
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal belgesi düzenleyen kurumların akreditasyonunu mecburi hale getiren kanunun 4 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirterek, bu tarihten sonra iç piyasaya ürün sunacak ithalatçı firmaları uyardı.
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Sivil toplum kuruluşlarına HAK tarafından gönderilen yazıda, kanunun yürürlüğe giriş tarihine kadar atılması gereken adımlara işaret edildi.
Yazıda, ithalat da dahil iç piyasaya ürün arz edecek firmaların, kanunun yürürlük tarihi itibarıyla belgelerini HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan almış olması gerektiği, aksi halde 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi