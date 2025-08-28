Hal Kanunu’nda yeni dönem: Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyu görüşüne açtığı Hal Kanunu taslağıyla, sebze-meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakanlık açıklamasında, mevcut Hal Kanunu’nun 2012’den bu yana çeşitli tarihlerde revize edildiği, ancak uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yeni düzenleme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aracılık maliyetlerini düşürerek vatandaşların daha uygun fiyatla ürün alabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Marketlere yüzde 20 doğrudan alım şartı

Taslağa göre, üretici örgütleri kira, arsa, depolama ve nakliye desteğiyle desteklenecek. Belirli nitelikteki marketler, satışa sundukları sebze ve meyvelerin en fazla yüzde 20’sini doğrudan üretici veya üretici örgütlerinden temin edecek. Bu yükümlülüğe uymayan perakendecilere her yıl için 50 milyon TL idari para cezası uygulanacak.

Aracı maliyetlere sınırlama, cezalarda artış

Aynı hal içinde komisyoncular arasında mal devri ve satışı yasaklanırken, piyasayı manipüle eden, malları stoklayan veya fiyatları yükseltmeye yönelik hareket edenlere verilen 177 bin TL’lik idari para cezası 1 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca, bozulmuş ürünlerin çöpe veya uygunsuz alanlara dökülmesi halinde 200 bin TL ceza uygulanacak.

1 Ekim sonrası Meclis gündeminde

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemenin, Meclis’in 1 Ekim’de açılmasının ardından yasalaştırılması planlanıyor.