Hamsi ve istavritte kota alarmı: Sınıra ulaşınca ağlar toplanacak

Karadeniz'de balıkçılık sezonu sürerken hamsi ve istavrit avcılığında uygulanan kotaların önemi bir kez daha gündeme geldi. Balık popülasyonunun korunması ve avcılığın sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla belirlenen kotaların yakından takip edildiği belirtildi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palamut avcılığının olmadığı dönemlerde balıkçıların hamsiye yöneldiğini belirten Kaplan, hamsi için Türkiye genelinde 400 bin tonluk avlanma kotası uygulandığını söyledi.

Hamside bölgenin kotası 45 bin ton

Hamsi avcılığı için belirlenen 400 bin tonluk toplam kotanın 45 bin tonunun bölgeye ayrıldığını aktaran Kaplan, belirlenen miktarın üzerine çıkılmasına izin verilmediğini ifade etti.

İstavrit avcılığında da kota uygulamasının bulunduğunu belirten Kaplan, Türkiye genelinde 40 bin tonluk sınır getirildiğini kaydetti. Ülke genelindeki istavrit avı 40 bin tona ulaştığında avcılığın otomatik olarak sona ereceğini bildirdi.

Kotalarla gelecek nesiller için balık varlığı korunuyor

Avlanma kotalarının denizlerdeki balık varlığının korunması açısından önem taşıdığına işaret eden Kaplan, uygulamanın sürdürülebilir balıkçılık politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaplan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hamsi ağlarının atılması, palamut olmadığı zaman hamsi ağı atılır. Hamsiyle ilgili ülkemizde 400 bin tonluk kota uygulaması var. Bu kotanın 45 bin tonu bize ait. O kotanın üzerine çıkamıyoruz. Resmî Gazete'de aynı şekilde istavrit için de bir kota çıktı. Türkiye genelinde 40 bin tonluk bir kota var. Türkiye genelinde 40 bin ton avlandığında otomatik olarak istavrit avcılığı da bitiyor. Bu kotalar niçin önemli? Sürdürülebilir balıkçılık açısından Karadeniz'de, bölgemizde ve Akdeniz'de gelecek nesillere de balık bırakmamız gerekiyor. Bakanlığımızın bir politikası; bunları da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Karadeniz bir nevi iç deniz. Bizim floramız biraz daha diğer denizlere göre farklı. Çeşit olarak Akdeniz bizden fazla olabilir ama ürün olarak biz biraz daha şanslıyız. Ancak çeşitlilikte Akdeniz'i geçemeyiz. Hamsi balık değildir, hamsi farklı bir varlıktır; bize sunulan farklı bir nimettir. Dünyada hamsinin üzerine, benim düşüncem, lezzet yoktur. Onun için ben o tartışmaya girmek istemiyorum" diye konuştu.