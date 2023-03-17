Hangi markette Ramazan kolisi ne kadar?

Başak Nur GÖKÇAM

Ramazan ayına kısa bir süre kala, zincir marketlerde, ramazan kolisi mesaisi başladı. Birçok market, farklı boyut ve fiyatlarla ramazan kolisini piyasaya sundu. Ancak ramazan kolisi enflasyona yenik düştü.

Gıda ürünlerindeki artışa paralel ramazan kolilerinin fiyatları geçen yıla göre yüzde 130’un üzerinde arttı. Zincir marketler bu yıl en düşük ramazan kolisini 229,90 liradan, en yüksek ise 549,90 liradan satışa sundu. Peki bu kolilerin içinde ne var? DÜNYA Gazetesi sizler için derledi.

Migros

2 farklı seçenek sunan Migros, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri ‘Bereket Paketi’ olarak 229,90 TL’den satışa sundu. Pakette 13 adet ürün yer alıyor. Bunlar; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 500 gram burgu ve spaghetti makarna, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gram domates salçası, 1 kg un, 500 gram çay, 1 kg toz şeker, 750 gram iyotlu sofra tuzu ve 2 adet 65 gram kremalı tavuk çorbası ve 98 gram puding. 429,90 liradan satışa sunulan Lezzet Paketi’nde 23 çeşit ürünün bulunuyor.

‘Lezzet Paketi’nde1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg koçbaşı nohut, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram burgu, yüksük ve spaghetti makarna, 1 kg un, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 1 kg toz şeker, 700 gram haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış fasulye, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 74 gram ezogelin çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 200 gram siyah zeytin, 500 gram irmik, 98 gram puding ve 100 gram Türk kahvesi yer alıyor.

Migros, ayrıca Sanal Market üzerinden deprem bölgesine AFAD aracılığıyla Ramazan Bereket Paketi, Türk Kızılay aracılığıyla da Ramazan Lezzet Paketi gönderimi yapıyor.

CarrefourSA

4 farklı ramazan kolisi seçeneği sunan CarrefourSA’da en uygun paket ‘Klasik Ramazan Kolisi’. 229.90 TL’den satışa sunulan kolide ayçiçek yağı, pilavlık pirinç, pilavlık bulgur, küp şeker, siyah çay, un, makarna, domates salçası, tuz, ezogelin çorbası, tavuk bulyon, puding, kola olmak üzere 13 ürün yer alıyor.

349,90 TL’den satışa sunan ‘Süper Ramazan Kolisi’ ise içinde ayçiçek yağı, pilavlık pirinç, mercimek, pilavlık bulgur, küp şeker, siyah çay, un, makarna, domates salçası, haşlanmış fasulye, haşlanmış nohut, tuz, siyah zeytin, helva, irmik, ezogelin çorbası, tavuk bulyon, puding, kola olmak üzere 19 ürünü kapsıyor.

CarrefourSA’da 429,90 TL ile sunulan üçüncü seçenek ‘Mega Ramazan Kolisi.’ Bu koli ise ayçiçek yağı, pilavlık pirinç, mercimek, nohut, pilavlık bulgur, toz şeker, küp şeker, siyah çay, Türk kahvesi, un, makarna, domates salçası, bezelye, haşlanmış fasulye, tuz, helva, siyah zeytin, reçel, ezogelin çorbası, tavuk bulyon, puding, soğuk çay, kola, gazoz dahil 24 ürünü içeriyor. Marketin en pahalı kolisi ise ‘Lüks Ramazan Kolisi’.

Fiyatı 549,90 TL. İçinde ayçiçek yağı, zeytinyağı, pilavlık pirinç, mercimek, nohut, pilavlık bulgur, toz şeker, küp şeker, siyah çay, poşet çay, Türk kahvesi, buğday unu, burgu paket, irmik, domates salçası, bezelye, haşlanmış fasulye, sofra tuzu, helva, zeytin, reçel, pul biber, kekik, ezogelin çorba, tavuk bulyon, puding, gazoz, soğuk çay, kola olmak üzere 29 ürün var.

ŞOK Marketler

Şok Marketler’de 1 adet Ramazan kolisi seçeneği bulunuyor. Fiyatı 234,90 TL olan kolinin içinde domates salçası (830 gr), çay (500 gr), ayçiçek yağı (1 lt), un (1000 gr), puding (150 gr), ezogelin çorba (80 gr), makarna (500 gr), pilavlık pirinç (1000 gr), kırmızı mercimek (1000 gr), pilavlık bulgur (1000 gr), tuz (750 gr), küp şeker (1 kg), siyah zeytin (400 gr) olmak üzere toplam 13 ürün yer alıyor.

Bizim Toptan

Bizim Toptan da tek çeşit Ramazan kolisi sunuyor. Fiyatı 379,90 TL olan kolinin için 16 ürün var. Bunlar; Ayçiçek yağı (1 lt), toz şeker (1 kg), un (1 kg), tuz (750 gr), makarna (500 gr), arpa şehriye (500 gr), pilavlık pirinç (1 kg), pilavlık bulgur (1 kg), kırmızı mercimek (1 kg), nohut (1 kg), domates salçası (830 gr), çay (500 gr), fındık kreması (350 gr), şehriyeli tavuk çorbası (54 gr), siyah zeytin (500 gr), çilek reçeli (380 gr)