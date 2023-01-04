Hava sıcaklığı gaz fiyatlarını düşürüyor

Dünyanın büyük bir bölümünde özellikle ABD'de haftalarca sürebilecek beklenenden daha sıcak bir kış başlangıcı, kesintileri tetikleyeceği ve elektrik faturalarını artıracağı tahmin edilen doğalgaz krizine ilişkin korkuları hafifletti.

Tahminler, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Avrupa'nın çoğu ve ABD'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara işaret ediyor. Ayrıca önümüzdeki 10 gün içinde dünyanın en büyük gaz ithalatçısı olan Çin'in büyük bölümünde daha ılıman hava koşulları olacak ve Tokyo, Ocak ayı ortalarında bir sıcaklık artışı görebilir.

Gaz vadeli işlemler hızla düşüyor

Gaz vadeli işlemleri, azalan yakıt tüketimi ve daha zayıf görünüm nedeniyle hızla düşüyor. ABD kıyaslama fiyatları Salı günü yüzde 12'ye kadar düşerek Şubat ayından bu yana ilk kez bir milyon İngiliz ısı birimi başına 4 doların altına düştü.

AccuWeather'den meteorolog Brett Anderson'a göre, Aralık ayında ABD genelinde bir kıyıdan kıyıya inen ve doğalgaz tahminlerinin yükselmesine neden olan bir kış fırtınasına rağmen, Güney ve New England'ın çoğu ayı ortalamadan daha sıcak kapattı.

"Daha az rekabet olacağı anlamına geliyor"

BloombergNEF araştırmacısı Singapur merkezli analist Abhishek Rohatgi, "Kış başlamadan önce insanların endişe duyduğu aşırı piyasa sıkışıklığı riski artık düşük görünüyor. Avrupa stokları yeniden oluştururken, Kuzey Asya'da daha ılıman hava sıvılaştırılmış doğal gaz kargoları için daha az rekabet olacağı anlamına geliyor” dedi.