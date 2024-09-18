Havayolu şirketi Canada Jetlines iflas etti

Kanada merkezli havayolu şirketi Canada Jetlines, 225 alacaklıya borçlu olduğu 11,8 Milyon Kanada dolarını ödeyemeyince iflas başvurusu yaptı.

Toronto'dan ağırlıklı olarak güney bölgelere uçan havayolu şirketi, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, ayakta kalmak için ihtiyaç duydukları sermayeyi bulamadığını ve iflas başvurusu yapacağını açıklamıştı.

Operasyonlar durdu, filo depoya çekildi

Tüm havayolu operasyonlarını durduran ve filolarını depoya çekmeye başlayan şirket 11 Eylül 2024’te iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Küresel ekonomik krizin vurduğu şirket geçtiğimiz ağustos ayında mali sıkıntıları nedeniyle tüm uçuşlarını askıya almıştı.

Alacaklılar 1 Ekim'de bilgilendirilecek

Filosunda bulunan Airbus A320-200 uçaklarını ülkedeki çeşitli depolara çeken Canada Jetlines'ın, personeline ne olacağı ise merak konusu.

Şirketin kiralayıcıları arasında Aviation Capital Group ve FTAI Aviation gibi büyük şirketler bulunurken, alacaklıları ise Corendon Dutch Airlines ve Smart AMS Inc. gibi dev firmalar.

Öte yandan Canada Jetlines'ın, alacaklıları 1 Ekim 2024’te yapılacak bir telekonferans toplantısında bilgilendirmesi bekleniyor.

Kriz peşini bırakmadı

Eylül 2022'deki ilk uçuşundan bu yana az sayıdaki uçağını da yerden kaldırmakta zorlanan Canada Jetlines, iflas sürecinden önce de bir dizi aksaklıkl yaşamıştı.

2021 yılında şirketin CEO'su Eddy Doyle görevinden istifa etmiş, Ekim 2019'da gerekli finansmanı sağlayamayıp yatırım ortaklarını kaybedince çoğu çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmıştı.