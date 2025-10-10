Hayvancılara tritikale desteği

Silivri Belediyesi, hayvan beslenmesinde önemli bir yer tutan, belediyeye ait arazilerde yetiştirip paketlenen tritikale yemlerini, Silivri’de yaşayan hayvancılara teslim etti.

Bu kapsamda Değirmenköy, Kadıköy, Fener ve Akören Mahallelerinde vatandaşlarla tritikale yemi ulaştırıldı.

Tritikale yemi nedir, ne işe yarar?

Tarım ve hayvancılık sektöründe son yıllarda adı sıkça duyulan tritikale, buğday ile çavdarın melezlenmesiyle elde edilen özel bir tahıl türü olarak öne çıkıyor. Hem dayanıklılığı hem de yüksek besin değeri sayesinde özellikle yem amaçlı kullanımı hızla artıyor.

Uzmanlara göre tritikale, protein oranı bakımından arpa ve mısıra göre daha avantajlı. İçeriğinde; ham protein, enerji, vitamin ve mineral bileşenleri bulunuyor. Bu özellikleriyle büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların beslenmesinde tercih edilen yem hammaddeleri arasında yer alıyor.

Ziraat mühendisleri, tritikalenin kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanıklılığı sayesinde üreticilere önemli maliyet avantajı sağladığını belirtiyor. Farklı toprak ve iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi de ekim alanlarını giderek genişletiyor.

Süt ve et verimine katkı sağlıyor

Tritikale yemi, hayvanların enerji ve protein ihtiyacını karşıladığı için süt veriminde artış, kilo alımında hızlanma ve genel sağlıkta iyileşme sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca sindirilebilirlik oranının yüksek olması, hayvanların rasyonlarında rahatça yer bulmasını kolaylaştırıyor.

Tarım otoriteleri, tritikalenin yalnızca tane olarak değil, silajlık bitki, kuru ot ya da karma yem şeklinde de değerlendirilebildiğini vurguluyor. Bu yönüyle mısır ve arpaya alternatif ya da tamamlayıcı yem kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Artan yem maliyetlerine karşı çözüm arayan çiftçiler, verimli yapısı ve yüksek protein oranı nedeniyle tritikale üretimine yöneliyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki yıllarda tritikalenin yem rasyonlarında daha geniş yer bulacağını öngörüyor.