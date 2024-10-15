Hazine 12,53 milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplamda 12,53 milyar TL tutarında sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu kira sertifikalarının valör tarihi 16 Ekim 2024, itfa tarihi ise 14 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2024 tarihinde 12.533.000.000,00 TL tutarında, 16 Ekim 2024 valörlü, 14 Ekim 2026 itfa tarihli ve TRD141026T18 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kira sertifikaları, yatırımcılara sabit bir getiri sunarken Hazine için de uzun vadeli kaynak sağlıyor. İki yıllık bu ihraç, Hazine’nin borçlanma stratejisi çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.